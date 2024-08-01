mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:10

Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Сбер рассказал о службе инкассации на Урале

Сбер рассказал о службе инкассации на Урале

1 августа 2024, 09:10
Фото: Антон Басанаев / Сбер
Реклама. ПАО Сбербанк . erid: LjN8KQUdD
Доставляют деньги на вертолетах и катерах, заменяют кассиров: Сбер рассказал о службе инкассации на Урале

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. Всего на данный момент в службе инкассации Уральского банка Сбербанка работает более 1 тысячи сотрудников, которые обслуживают 20,8 тысячи объектов — это собственные офисы и банкоматы, а также клиентские объекты и другие банки. В честь праздника расскажем интересные факты о службе инкассации Сбера на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан.

Доставляют деньги на вертолетах и катерах

На Ямале кассово-инкассаторские центры Сбера расположены только в крупных городах. Поэтому до офисов банка на отдаленных территориях с ноября по апрель сотрудники управления инкассации добираются по зимникам. Весной и летом до труднодоступных территорий инкассаторы могут добраться только на вертолёте или доплыть на катере.

Заменяют кассиров

На отдаленных территориях водители-инкассаторы помимо своей основной работы также выполняет функции кассира — они помогают клиентам открывать вклады и совершать переводы. Четыре года назад этот пилотный проект был запущен в Курганской области и Республике Башкортостан, сейчас услуга масштабирована на остальные регионы Уральского банка Сбербанка.

Используют в работе современные технологии

Служба инкассации Сбербанка — одна из самых высокотехнологичных в стране. Инкассаторы работают на спецавтомобилях, которые в онлайн режиме контролируются через центр мониторинга. И если возникает риск нападения или угона, то автомобиль блокируется. Также тестируются системы искусственного интеллекта, которые помогают в реальном времени оценивать внешние угрозы, предупреждать о потенциальной опасности и контролировать соблюдение сотрудниками требований безопасности.

Уральские инкассаторы — чемпионы соревнований по многоборью

В 2024 году команда Уральского банка Сбербанка впервые стала чемпионом Всероссийских соревнований по многоборью среди сотрудников инкассации и охраны. Участники соревновались в стрельбе, триатлоне, показывали умение водить спецавтомобиль. Также для спортсменов подготовили эстафету, в которую вошло вождение инкассаторского броневика с проколотым колесом, стрельба, «возгорание» и оказание первой помощи.

— Профессия инкассатора требует особых личных качеств, ведь в случае нештатных ситуаций нашим сотрудникам приходится действовать быстро и решительно. Наши специалисты готовы защищать жизнь и здоровье, ценности клиентов. Отмечу, что при этом сотрудники управления инкассации Уральского Сбера очень разносторонние и развитые люди — они отвечают за скорость и качество предоставляемых сервисов, за работоспособность банкоматов, на труднодоступных территориях они обслуживают клиентов, выполняя функции кассиров, а во время ЧП и экстренных ситуаций первые приходят на помощь. Мы высоко ценим работу наших коллег-инкассаторов и поздравляем их с профессиональным праздником, — прокомментировал вице-президент Сбербанка — председатель Уральского банка Петр Колтыпин.

Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. www.sberbank.ru

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
Потоп в Уфе — всех просят остаться дома
Сегодня, 09:00
Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика
Сегодня, 07:44
Башкирию затопило 400% месячных осадков
Сегодня, 07:12
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле
Сегодня, 05:12
Терминатора сварили в Башкирии
Сегодня, 04:48