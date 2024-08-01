Сбер рассказал о службе инкассации на Урале

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. Всего на данный момент в службе инкассации Уральского банка Сбербанка работает более 1 тысячи сотрудников, которые обслуживают 20,8 тысячи объектов — это собственные офисы и банкоматы, а также клиентские объекты и другие банки. В честь праздника расскажем интересные факты о службе инкассации Сбера на территории Уральского федерального округа и Республики Башкортостан.