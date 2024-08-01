Погода в Башкирии в августе будет нормальной

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
Какой будет погода в августе в Башкирии и Уфе уже спрогнозировали республиканские синоптики. Ответить можно коротко — нормальной. В Башкирии и Уфе в августе погода будет теплой, но немного засушливой. Впрочем, после тотального мокрого конца июля, этому можно только радоваться.
Так, прогноз погоды на август в Башкирии и Уфе говорит о том, среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. Нормальной для августа в регионе считается среднесуточная температура воздуха +17,2°С. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы. Обычно в августе в регионе выпадает 45-65 мм.