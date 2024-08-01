mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:17

Published Сегодня, 11:17

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

Погода в Башкирии в августе будет нормальной

Погода в Башкирии в августе будет нормальной

1 августа 2024, 11:17
Понятие «нормы» подробно объяснили в прогнозе погоды на месяц синоптики «Башкирского УГМС».

Какой будет погода в августе в Башкирии и Уфе уже спрогнозировали республиканские синоптики. Ответить можно коротко — нормальной. В Башкирии и Уфе в августе погода будет теплой, но немного засушливой. Впрочем, после тотального мокрого конца июля, этому можно только радоваться.

Так, прогноз погоды на август в Башкирии и Уфе говорит о том, среднемесячная температура воздуха ожидается около нормы. Нормальной для августа в регионе считается среднесуточная температура воздуха +17,2°С. Месячное количество осадков предполагается меньше нормы. Обычно в августе в регионе выпадает 45-65 мм.

Читайте также:
Когда в Башкирии кончатся дождиКогда в Башкирию вернётся теплоПогода в Уфе готовит неприятности
#Юлия Литвиненко#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Башкортостан#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Синоптики#Температура#Прогноз#Осадки#Норма
Подпишитесь
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
Потоп в Уфе — всех просят остаться дома
Сегодня, 09:00
Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика
Сегодня, 07:44
Башкирию затопило 400% месячных осадков
Сегодня, 07:12
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле
Сегодня, 05:12
Терминатора сварили в Башкирии
Сегодня, 04:48