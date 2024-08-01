Погода в Башкирии в августе будет нормальной

Какой будет погода в августе в Башкирии и Уфе уже спрогнозировали республиканские синоптики. Ответить можно коротко — нормальной. В Башкирии и Уфе в августе погода будет теплой, но немного засушливой. Впрочем, после тотального мокрого конца июля, этому можно только радоваться.