Погода в Башкирии побила 30-летний рекорд

Posted Сегодня, 15:54
Published Сегодня, 15:54
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Особенно обильные осадки наблюдались в южных и юго-восточных районах Республики, где выпало 3-4 месячных нормы осадков (например, в М Зилаир — 429%, в М Акъяр — 398%). Причиной такого обильного дождя стало стационирование области пониженного давления над Южным Уралом, особенно сильные осадки выпали в третьей декаде июля (141% месячной нормы). В восточных ливнеопасных районах Башкирии прошли опасные явления: очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди.
Такое обильное количество осадков привело к дождевым паводкам на реках Республики. Уровень воды в реках бассейна Белой резко поднялся, в некоторых случаях скорость подъема достигала 1,74 м в сутки. Максимального уровня реки достигли в период 27–31 июля, превысив уровни весеннего половодья на некоторых постах. В результате произошел выход на пойму реки Белая у гидропостов Шушпа (Белорецкий район), Арский Камень (Белорецкий район), Старосубхангулово (Бурзянский район), что привело к подтоплению населенных пунктов, сельхозугодий, дорог и мостов.
Специалисты отмечают, что сложившаяся гидрологическая обстановка в Республике не является уникальной. Подобные паводки уже наблюдались в июле–августе 1994 г и 2000 г, августе 2013 г, июне–июле 2017 г, июне 2022 г. Дождевые паводки 1994 г были аналогичными нынешнему дождевому паводку.