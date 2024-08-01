Погода в Башкирии побила 30-летний рекорд

Такое обильное количество осадков привело к дождевым паводкам на реках Республики. Уровень воды в реках бассейна Белой резко поднялся, в некоторых случаях скорость подъема достигала 1,74 м в сутки. Максимального уровня реки достигли в период 27–31 июля, превысив уровни весеннего половодья на некоторых постах. В результате произошел выход на пойму реки Белая у гидропостов Шушпа (Белорецкий район), Арский Камень (Белорецкий район), Старосубхангулово (Бурзянский район), что привело к подтоплению населенных пунктов, сельхозугодий, дорог и мостов.