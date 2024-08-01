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Погода в Башкирии побила 30-летний рекорд

Погода в Башкирии побила 30-летний рекорд

1 августа 2024, 15:54
Фото: 1MI
Июль 2024 года стал самым влажным за последние 30 лет в Башкирии, превзойдя по количеству осадков даже легендарный июль 1994 года, сообщает Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Особенно обильные осадки наблюдались в южных и юго-восточных районах Республики, где выпало 3-4 месячных нормы осадков (например, в М Зилаир — 429%, в М Акъяр — 398%). Причиной такого обильного дождя стало стационирование области пониженного давления над Южным Уралом, особенно сильные осадки выпали в третьей декаде июля (141% месячной нормы). В восточных ливнеопасных районах Башкирии прошли опасные явления: очень сильные дожди, сильные ливни, продолжительные сильные дожди.

Фото: Госкомитет РБ по ЧС

Такое обильное количество осадков привело к дождевым паводкам на реках Республики. Уровень воды в реках бассейна Белой резко поднялся, в некоторых случаях скорость подъема достигала 1,74 м в сутки. Максимального уровня реки достигли в период 27–31 июля, превысив уровни весеннего половодья на некоторых постах. В результате произошел выход на пойму реки Белая у гидропостов Шушпа (Белорецкий район), Арский Камень (Белорецкий район), Старосубхангулово (Бурзянский район), что привело к подтоплению населенных пунктов, сельхозугодий, дорог и мостов.

Специалисты отмечают, что сложившаяся гидрологическая обстановка в Республике не является уникальной. Подобные паводки уже наблюдались в июле–августе 1994 г и 2000 г, августе 2013 г, июне–июле 2017 г, июне 2022 г. Дождевые паводки 1994 г были аналогичными нынешнему дождевому паводку.

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