Нож в печень — ваш брак не вечен

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
В феврале 2023 года в городе Белебей в Башкирии произошло преступление, связанное с конфликтом между супругами. Муж и жена вместе выпивали. Подсудимый из-за какого-то пустяка поссорился с женой. Его супруга, размахивая ножом, случайно повредила его шею. Там появилась небольшая ссадина. В ответ на это он выхватил кухонную утварь из рук хозяйки дома и нанес ей смертельный удар ножом в грудь. Женщина погибла в собственном доме от рук любимого супруга.
На судебном заседании подсудимый отрицал умысел на убийство, заявляя, что его действия были неосторожными. На самом деле он якобы не хотел убивать супругу. Просто нечаянно пьяный воткнул лезвие в левую сторону груди. Тем не менее, суд оценил доказательства и признал жителя Республики Башкортостан виновным в убийстве.
Мужчине назначили наказание в виде 8 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск сына убитой. Убийца должен ему выплатить ₽500 000 в качестве компенсации морального вреда.