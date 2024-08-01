mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:33

Published Сегодня, 15:33

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Мужчина вонзил нож в сердце из-за царапины на шее

Нож в печень — ваш брак не вечен

1 августа 2024, 15:33

Мужчина вонзил нож в сердце из-за царапины на шее

Пенсионер зарезал свою супругу на семейном застолье, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

В феврале 2023 года в городе Белебей в Башкирии произошло преступление, связанное с конфликтом между супругами. Муж и жена вместе выпивали. Подсудимый из-за какого-то пустяка поссорился с женой. Его супруга, размахивая ножом, случайно повредила его шею. Там появилась небольшая ссадина. В ответ на это он выхватил кухонную утварь из рук хозяйки дома и нанес ей смертельный удар ножом в грудь. Женщина погибла в собственном доме от рук любимого супруга.

На судебном заседании подсудимый отрицал умысел на убийство, заявляя, что его действия были неосторожными. На самом деле он якобы не хотел убивать супругу. Просто нечаянно пьяный воткнул лезвие в левую сторону груди. Тем не менее, суд оценил доказательства и признал жителя Республики Башкортостан виновным в убийстве.

Мужчине назначили наказание в виде 8 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск сына убитой. Убийца должен ему выплатить ₽500 000 в качестве компенсации морального вреда.

Читайте также:
Отдыхающие избили сотрудника Росгвардии в УфеБездетность стала причиной кровавой резни в УфеЗаказчик оплатит лечение своей жертвы — крупного бизнесмена из Уфы
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Полиция#Россия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Туймазы#Татарстан#Насилие#Преступления#Инциденты#Уголовное право#Семейные конфликты
Подпишитесь
«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе
31 июля, 12:49
Потоп в Уфе — всех просят остаться дома
Сегодня, 09:00
Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика
Сегодня, 07:44
Башкирию затопило 400% месячных осадков
Сегодня, 07:12
Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле
Сегодня, 05:12
Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес
Сегодня, 14:44