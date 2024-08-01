Нож в печень — ваш брак не вечен

В феврале 2023 года в городе Белебей в Башкирии произошло преступление, связанное с конфликтом между супругами. Муж и жена вместе выпивали. Подсудимый из-за какого-то пустяка поссорился с женой. Его супруга, размахивая ножом, случайно повредила его шею. Там появилась небольшая ссадина. В ответ на это он выхватил кухонную утварь из рук хозяйки дома и нанес ей смертельный удар ножом в грудь. Женщина погибла в собственном доме от рук любимого супруга.