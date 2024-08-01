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Posted 1 августа, 17:37

Published 1 августа, 17:37

Modified 1 августа, 19:30

Updated 1 августа, 19:30

Названы главные герои СВО из Башкирии

Названы главные герои СВО из Башкирии

1 августа 2024, 17:37
Фото: 1MI.
Пять выдающихся бойцов из Башкортостана вошли в список Героев Специальной военной операции Российской Федерации, сообщает ГТРК «Башкортостан».

В рамках специальной военной операции (СВО) России пятеро бойцов из Башкортостана были удостоены звания Героев. В альбоме, посвященном 314 участникам СВО со всей страны, их имена сияют как символы мужества и самопожертвования. Среди них — Герои России Степан Белов, Борис Дудко, Айнур Сафиуллин и Тамерлан Ильгамов, а также Андрей Романов, награжденный орденом Мужества. В условиях сложных боевых действий они проявили неимоверную храбрость и стойкость.

Напомним, что в Башкирии продолжается работа над документальным фильмом об Алексее Локотченко — члене Курултая Башкирии, который также служит в зоне спецоперации. Этот фильм создается при поддержке Института развития интернета и призван показать жизнь и службу Алексея, его семью и коллег. Зрители смогут увидеть будни бойца на передовой, его мысли и чувства в условиях настоящего боя.

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