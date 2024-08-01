Мужчина сгорел на кухне в Уфе

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Пожар разгорелся в жилом многоквартирном доме по улице Цюрупы в Уфе. Из здания сотрудники экстренных служб вывели семь человек, в числе которых двое несовершеннолетних. Еще 15 жильцов дома покинули его самостоятельно.
К несчастью, при обследовании места пожара, возникшего на седьмом этаже дома, было найдено тело мужчины.
На тушение огня были направлены 20 человек и семь единиц техники. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.