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Posted Сегодня, 06:13

Published Сегодня, 06:13

Modified Сегодня, 06:15

Updated Сегодня, 06:15

Мужчина сгорел на кухне в Уфе

Мужчина сгорел на кухне в Уфе

1 августа 2024, 06:13
Фото: Изображение Midjourney
Пожар произошел в ночь на 1 августа в доме по улице Цюрупы, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.
Сюжет
Дети

Пожар разгорелся в жилом многоквартирном доме по улице Цюрупы в Уфе. Из здания сотрудники экстренных служб вывели семь человек, в числе которых двое несовершеннолетних. Еще 15 жильцов дома покинули его самостоятельно.

К несчастью, при обследовании места пожара, возникшего на седьмом этаже дома, было найдено тело мужчины.

Фото: МЧС по РБ.

На тушение огня были направлены 20 человек и семь единиц техники. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России.

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