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Posted Сегодня, 14:03

Published Сегодня, 14:03

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

ДТП с военными остановило трассу в Башкирии

ДТП с военными остановило трассу в Башкирии

1 августа 2024, 14:03
Фото: Соцсети
Авария на трассе Уфа-Челябинск, где столкнулись несколько грузовиков, привела к травмам водителей и закрытию дороги в обоих направлениях, сообщают очевидцы.

Водитель грузовика «МАН» выехал на встречную полосу, что стало причиной цепной реакции с участием других транспортных средств. На полном ходу в него врезался грузовик «КамАЗ», что привело к значительным повреждениям обеих машин и травмам водителей.

Согласно предварительной информации, после первого столкновения водитель «Вольво», заметивший происшествие, остановился, чтобы оказать помощь. Однако за ним двигался «Шакман», который не успел среагировать на ситуацию и также врезался в «Вольво».

На место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные службы, которые начали работу по ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи пострадавшим. Из-за масштабности аварии движение по трассе было полностью остановлено в обоих направлениях.

Пока обстоятельства аварии выясняются.

 

Видео: Честный Репортаж

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