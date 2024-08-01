ДТП с военными остановило трассу в Башкирии

Posted Сегодня, 14:03
Published Сегодня, 14:03
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Водитель грузовика «МАН» выехал на встречную полосу, что стало причиной цепной реакции с участием других транспортных средств. На полном ходу в него врезался грузовик «КамАЗ», что привело к значительным повреждениям обеих машин и травмам водителей.
Согласно предварительной информации, после первого столкновения водитель «Вольво», заметивший происшествие, остановился, чтобы оказать помощь. Однако за ним двигался «Шакман», который не успел среагировать на ситуацию и также врезался в «Вольво».
На место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные службы, которые начали работу по ликвидации последствий ДТП и оказанию помощи пострадавшим. Из-за масштабности аварии движение по трассе было полностью остановлено в обоих направлениях.
Пока обстоятельства аварии выясняются.
Видео: Честный Репортаж