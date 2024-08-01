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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Машина всмятку после погони с ГАИ в Башкирии

Машина всмятку после погони с ГАИ в Башкирии

1 августа 2024, 09:23
Фото: vk.com
Попытка скрыться от полиции закончилась страшной аварией, сообщают очевидцы.

Жуткое ДТП случилось в Баймаке — как утверждают в соцсетях, трое нетрезвых парней гоняли по городу и проигнорировали требования экипажа ДПС об остановке. Полицейские ринулись на нарушителями, весёлая компания же поддала газу.

Закончилась недолгая погоня тем, что отечественное авто «четвёртой» модели съехало с дороги в кювет и перевернулось. Очевидцы утверждают, что в результате аварии никто не погиб. В соцсетях публикуют кадры с места происшествия.

Видео: vk.com
— Нашли, на чём скрываться от погони, — иронизируют пользователи соцсетей.
— Премию Дарвина им, — позлорадствовал уфимец.

Mkset запросил комментарий о происшествии в ГАИ Башкортостана. Ведомство подтвердило корреспонденту факт аварии. В скором времени Госавтоинспекция опубликует подробности инцидента.

UPD: ГАИ опубликовала видео погони.

Машина всмятку после погони с ГАИ в Башкирии
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