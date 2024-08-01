Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Башкортостан окажется в авангарде «конопляной промышленности» страны. Как сообщает региональный Минсельхоз, «перерезать ленточку» на открытии уникального завода собираются уже 2 августа.
Промышленный объект расположен в Буздякском районе — заниматься он будет первичной переработкой конопляного волокна. При этом в Минсельхозе подчёркивают: всё сырьё — исключительно отечественное. Такой завод в России — первый в своём роде.
Власти региона рассчитывают, что на фабрике будет перерабатывать тонну сырья в час. В тот же срок будет возможным изготовлять до 300 кг уже готового волокна. Использовать его будут для производства утеплителей, канатов, текстиля и различных стройматериалов.
Минсельхоз также опубликовал несколько кадров с объекта, готовящегося к открытию. В частности — снимок поля, которое в скором времени будет усеяно гектарами конопли.