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Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле

Легалайз по-башкирски: как регион заработает на конопле

1 августа 2024, 05:12
Фото: pxhere.com
Рассказываем, зачем республике потребовался импортозамещённый каннабис.

Башкортостан окажется в авангарде «конопляной промышленности» страны. Как сообщает региональный Минсельхоз, «перерезать ленточку» на открытии уникального завода собираются уже 2 августа.

Промышленный объект расположен в Буздякском районе — заниматься он будет первичной переработкой конопляного волокна. При этом в Минсельхозе подчёркивают: всё сырьё — исключительно отечественное. Такой завод в России — первый в своём роде.

Власти региона рассчитывают, что на фабрике будет перерабатывать тонну сырья в час. В тот же срок будет возможным изготовлять до 300 кг уже готового волокна. Использовать его будут для производства утеплителей, канатов, текстиля и различных стройматериалов.

Фото: Минсельхоз

Минсельхоз также опубликовал несколько кадров с объекта, готовящегося к открытию. В частности — снимок поля, которое в скором времени будет усеяно гектарами конопли.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Промышленность#Новости Башкирии#Новости Уфы#Сельское хозяйство#Завод#Конопля
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