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Posted Сегодня, 16:47

Published Сегодня, 16:47

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Когда в Уфе будет нормальная погода

Когда в Уфе будет нормальная погода

1 августа 2024, 16:47
Фото: 1MI
В Уфе вновь ожидается ухудшение погодных условий, которое может создать серьезные проблемы для горожан и автомобилистов, собщает БашУГМС.

Погода с 1 по 2 августа 2024 года в Уфе ожидается с грозами и дождями. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, что делает ситуацию особенно опасной. Ночью температура воздуха опустится до 13-14 градусов, а днем поднимется до комфортных +22.

Специалисты настоятельно рекомендуют жителям города проявлять осторожность на улице. Водителям стоит быть особенно внимательными за рулем: туман, ожидающийся ночью и утром, значительно снизит видимость на автодорогах до 500 метров и менее. Так что ждать нормальную погоды пока не приходится.

— Также стоит обратить внимание на парковку автомобилей. Не оставляйте свои машины возле деревьев или хрупких конструкций — сильный ветер может повалить их на вашу машину, нанеся серьезный ущерб, — сообщают в ведомстве.
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#Анжелика Барабаш#Общество#Уфа#Погода#Дождь#Башкортостан#Ветер#Новости Башкирии#Новости Уфы#Безопасность#Гроза#Температура#Автомобили#Туман#БашУГМС
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