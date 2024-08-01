Когда в Уфе будет нормальная погода

Погода с 1 по 2 августа 2024 года в Уфе ожидается с грозами и дождями. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, что делает ситуацию особенно опасной. Ночью температура воздуха опустится до 13-14 градусов, а днем поднимется до комфортных +22.