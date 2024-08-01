Когда в Уфе будет нормальная погода

Posted Сегодня, 16:47
Published Сегодня, 16:47
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
Погода с 1 по 2 августа 2024 года в Уфе ожидается с грозами и дождями. Порывы ветра могут достигать 18 метров в секунду, что делает ситуацию особенно опасной. Ночью температура воздуха опустится до 13-14 градусов, а днем поднимется до комфортных +22.
Специалисты настоятельно рекомендуют жителям города проявлять осторожность на улице. Водителям стоит быть особенно внимательными за рулем: туман, ожидающийся ночью и утром, значительно снизит видимость на автодорогах до 500 метров и менее. Так что ждать нормальную погоды пока не приходится.
— Также стоит обратить внимание на парковку автомобилей. Не оставляйте свои машины возле деревьев или хрупких конструкций — сильный ветер может повалить их на вашу машину, нанеся серьезный ущерб, — сообщают в ведомстве.