Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес

Краткосрочная аренда жилья становится всё более популярной, и это не случайно. Заработать на такой форме аренды можно к в два раза больше, чем при сдаче квартиры на длительный срок. Рассмотрим, как это работает на практике. Предположим, вы планируете сдавать двухкомнатную квартиру за две тысячи рублей в сутки. В этом случае при активном продвижении объявления ваша месячная доходность может достичь около 40 тысяч рублей всего за три недели.