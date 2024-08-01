Как сдавать квартиру посуточно и превратить это в прибыльный бизнес

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
Modified Сегодня, 14:46
Updated Сегодня, 14:46
Краткосрочная аренда жилья становится всё более популярной, и это не случайно. Заработать на такой форме аренды можно к в два раза больше, чем при сдаче квартиры на длительный срок. Рассмотрим, как это работает на практике. Предположим, вы планируете сдавать двухкомнатную квартиру за две тысячи рублей в сутки. В этом случае при активном продвижении объявления ваша месячная доходность может достичь около 40 тысяч рублей всего за три недели.
Пиковые сезоны, когда спрос на посуточную аренду превышает предложение, могут привести к еще большему доходу. Однако, стоит помнить, что такая деятельность имеет свои нюансы и сложности, и ошибка может привести как минимум к потере времени и денег.
Краткосрочная аренда может стать выгодным бизнесом, если подойти к ней с умом и подготовкой. Обучение поможет вам быстрее вникнуть во все тонкости, так, появилось бесплатный курс от сервиса «Авито Путешествия». Он подойдет и тем, кто только начинает заниматься посуточной сдачей жилья, и для опытных арендодателей, желающих улучшить свои навыки.
Курс состоит из девяти коротких уроков, каждый из которых включает множество примеров, чек-листов и практических советов. Занятия рассчитаны на 15 минут и построены по принципу «посмотрел — применил».
Для новичков обучение дает возможность освоить создание привлекательных объявлений, минимизировать незаполненные дни в календаре бронирования и научиться получать стабильный доход. Участники узнают, как эффективно использовать инструменты платформы, работать с отзывами, привлекать целевых клиентов и вести легальный бизнес. Опытные арендодатели, в свою очередь, смогут ознакомиться с рекомендациями по увеличению числа бронирований, получить новые идеи для ведения, оптимизации и масштабирования бизнеса.