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Published Сегодня, 07:44

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Updated Сегодня, 08:09

Лихача из Башкирии задержали за видео

Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика

1 августа 2024, 07:44
Фото: 1MI

Лихача из Башкирии задержали за видео

Опасные манёвры посреди Чишмов влетели юноше в копеечку, сообщает Госавтоинспекция Башкортостана.

К 19-летнему водителю полицейские наведались после того, как обнаружили в соцсетях видеоролик с его участием — на кадрах юноша весело рассекает на «семёрке» по одной из улиц города, дрифтуя посреди проезжей части.

Как выяснили сотрудники ГАИ, молодой человек успел накопить 28 неоплаченных штрафов — их общая сумма составила порядка ₽15,5 тысяч.

После визита инспекторов нарушителю предстоит заплатить ещё три штрафа — на водителя составили протоколы о «нарушении правил расположения ТС на проезжей части», неиспользование поворотников перед соответствующим манёвром и несоблюдения закона о тишине.

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