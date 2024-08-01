Дрифтовый таз радует нас: гаишники 30 раз пополнили казну за счет сельского гонщика

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
К 19-летнему водителю полицейские наведались после того, как обнаружили в соцсетях видеоролик с его участием — на кадрах юноша весело рассекает на «семёрке» по одной из улиц города, дрифтуя посреди проезжей части.
Как выяснили сотрудники ГАИ, молодой человек успел накопить 28 неоплаченных штрафов — их общая сумма составила порядка ₽15,5 тысяч.
После визита инспекторов нарушителю предстоит заплатить ещё три штрафа — на водителя составили протоколы о «нарушении правил расположения ТС на проезжей части», неиспользование поворотников перед соответствующим манёвром и несоблюдения закона о тишине.