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Вор в законе вымогал ₽2 млн за «крышу» в Башкирии

Вор в законе вымогал ₽2 млн за «крышу» в Башкирии

31 июля 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney
Двое «авторитетов» получили 19 лет тюрьмы, сообщили в прокуратуре региона.

«Передел» между «блатными» в Белебее закончился для них огромными сроками. Один из подсудимых в апреле 2020 года был объявлен в одном из район «старшим» — горожанин организовывал деятельность преступных групп и был ответственен за «общак».

Счастливая жизнь для белебеевца закончилась, когда он решил переступить дорогу местной жительнице. Мужчина стал требовать у горожанки отдать ему свой бизнес — так он пытался «подмять» под себя все предприятия города, связанные перевозками.

В то же время к женщине с «деловым предложением» явился другой криминальный авторитет. «Благородный» горожанин предложил жертве защиту, а взамен — скромные ₽2 млн.

Предпринимательницу такой расклад не устроил. Взвесив все за и против, горожанка написала на обоих горе-авторитетов заявление в полицию. Вскоре мужчин задержали.

Верховный суд Башкортостана назначил обвиняемым 9 и 10 лет в колонии строгого режима. Одному из них также предстоит провести год в изоляторе.

Стрелку-нелегалу из Башкирии грозит тюрьма
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#Общество#Уголовное дело#Деньги#Суд#Башкортостан#Полиция#Криминал#Новости Башкирии#Новости Уфы#Белебей#Преступники
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