Вор в законе вымогал ₽2 млн за «крышу» в Башкирии

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
«Передел» между «блатными» в Белебее закончился для них огромными сроками. Один из подсудимых в апреле 2020 года был объявлен в одном из район «старшим» — горожанин организовывал деятельность преступных групп и был ответственен за «общак».
Счастливая жизнь для белебеевца закончилась, когда он решил переступить дорогу местной жительнице. Мужчина стал требовать у горожанки отдать ему свой бизнес — так он пытался «подмять» под себя все предприятия города, связанные перевозками.
В то же время к женщине с «деловым предложением» явился другой криминальный авторитет. «Благородный» горожанин предложил жертве защиту, а взамен — скромные ₽2 млн.
Предпринимательницу такой расклад не устроил. Взвесив все за и против, горожанка написала на обоих горе-авторитетов заявление в полицию. Вскоре мужчин задержали.
Верховный суд Башкортостана назначил обвиняемым 9 и 10 лет в колонии строгого режима. Одному из них также предстоит провести год в изоляторе.