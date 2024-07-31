В башкирской деревне Азикеево проходит капитальный ремонт дома культуры

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 07:54
Updated Сегодня, 07:54
— Дом культуры деревни Азикеево, где проживает более 750 человек, построен в 1974 году и был в неудовлетворительном состоянии. Благодаря нацпроекту «Культура» здание получит новую жизнь, и скоро жители деревни будут проводить свой досуг и решать важные вопросы в чистом, уютном, красивом помещении, — отметил глава администрации района Анис Асадуллин.
Благодаря нацпроекту в учреждении улучшат крышу и фасад. Рабочие сделают системы водоснабжения и водоотведения, обновят внутреннюю отделку помещений на первом этаже. Также запланировано переустройство входной группы. Сейчас строители занимаются заменой кровли. Все работы должны завершиться в сентябре.
— Азикеевский сельский дом культуры — это место, где жители могут хорошо провести время. Здесь проходят все значимые мероприятия. Это единственное место в деревне, где люди разных возрастов и с разными интересами могут собраться вместе и провести время с пользой и удовольствием, — рассказал глава Большеустьикинского сельского поселения Марат Шаяхметов.
В центре нацпроекта «Культура» —повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.