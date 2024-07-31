В башкирской деревне Азикеево проходит капитальный ремонт дома культуры

— Азикеевский сельский дом культуры — это место, где жители могут хорошо провести время. Здесь проходят все значимые мероприятия. Это единственное место в деревне, где люди разных возрастов и с разными интересами могут собраться вместе и провести время с пользой и удовольствием, — рассказал глава Большеустьикинского сельского поселения Марат Шаяхметов.