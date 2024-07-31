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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 07:54

В башкирской деревне Азикеево проходит капитальный ремонт дома культуры

В башкирской деревне Азикеево проходит капитальный ремонт дома культуры

31 июля 2024, 04:52
Капитальный ремонт Дома культуры стартовал в деревне Азикеево Мечетлинского района РБ по национальному проекту «Культура». Об этом сообщили в администрации района.

— Дом культуры деревни Азикеево, где проживает более 750 человек, построен в 1974 году и был в неудовлетворительном состоянии. Благодаря нацпроекту «Культура» здание получит новую жизнь, и скоро жители деревни будут проводить свой досуг и решать важные вопросы в чистом, уютном, красивом помещении, — отметил глава администрации района Анис Асадуллин.

Благодаря нацпроекту в учреждении улучшат крышу и фасад. Рабочие сделают системы водоснабжения и водоотведения, обновят внутреннюю отделку помещений на первом этаже. Также запланировано переустройство входной группы. Сейчас строители занимаются заменой кровли. Все работы должны завершиться в сентябре.

— Азикеевский сельский дом культуры — это место, где жители могут хорошо провести время. Здесь проходят все значимые мероприятия. Это единственное место в деревне, где люди разных возрастов и с разными интересами могут собраться вместе и провести время с пользой и удовольствием, — рассказал глава Большеустьикинского сельского поселения Марат Шаяхметов.

В центре нацпроекта «Культура» —повышение доступности культурных благ и возможностей участия в создании культурных ценностей по всей стране.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Башкортостан
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