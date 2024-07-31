В Башкирии оцифровали золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека

Интернетом и мобильной связью обеспечены 550 квадратных метров визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это первый объект музея, который станет одним из крупнейших в России историко-культурным центром по изучению кочевой цивилизации. В музее можно увидеть копии исторической реликвии — Корана Османа, рукописи арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана, который оставил одно из первых упоминаний о башкирах в письменных источниках.