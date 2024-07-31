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В Башкирии оцифровали золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека

В Башкирии оцифровали золотоордынские каменные мавзолеи Тура-хана и Хусейн-бека

31 июля 2024, 09:35
Фото: МТС
Установка дополнительной мобильной базовой станции на территории Евразийского музея кочевых цивилизаций в Чишминском районе позволила увеличить скорость интернета на территории исторических памятников и золотоордынских каменных мавзолеев Тура-хана и Хусейн-бека.

Интернетом и мобильной связью обеспечены 550 квадратных метров визит-центра Евразийского музея кочевых цивилизаций. Это первый объект музея, который станет одним из крупнейших в России историко-культурным центром по изучению кочевой цивилизации. В музее можно увидеть копии исторической реликвии — Корана Османа, рукописи арабского путешественника Ахмада ибн Фадлана, который оставил одно из первых упоминаний о башкирах в письменных источниках.

— Недавно открытый музей кочевых цивилизаций в Чишминском район станет выдающимся культурным проектом, нацеленным на сохранение богатого наследия кочевых народов, и будет привлекать огромное количество людей со всей России — туристов, исследователей, представителей искусства и культуры, спортсменов, а также местных жителей, которые будут приезжать сюда вместе с семьями, — прокомментировал директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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