Потоп в Башкирии — последние новости

По данным экстренной службы, за последние сутки на 1,5 м поднялся уровень воды на реке Мата в районе Белорецка. Сейчас водоём находится на уровне 2,19 м — на 0,48 м выше поймы. Кроме того, продолжает разливаться река Ай — у села Большеустьикинское вода там поднялась на 0,34 м. Вышла из берегов также река Ай в Октябрьском — сейчас она находится на уровне 0,87 м.