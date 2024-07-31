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Posted Сегодня, 04:36

Published Сегодня, 04:36

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Потоп в Башкирии — последние новости

Потоп в Башкирии — последние новости

31 июля 2024, 04:36
Фото: МЧС
Реки республики продолжают выходить из берегов, сообщает Госкомитет региона по чрезвычайным ситуациям.

По данным экстренной службы, за последние сутки на 1,5 м поднялся уровень воды на реке Мата в районе Белорецка. Сейчас водоём находится на уровне 2,19 м — на 0,48 м выше поймы. Кроме того, продолжает разливаться река Ай — у села Большеустьикинское вода там поднялась на 0,34 м. Вышла из берегов также река Ай в Октябрьском — сейчас она находится на уровне 0,87 м.

Между тем на реке Белой зафиксировали снижение уровня воды. В районе села Ломовка Белорецкого района она опустилась на 0,6 м — до уровня 2,17 м, что ниже поймы на 0,43 м.

В данный момент спасатели работают на участках подтоплений в восьми районах.

Фото: МЧС
В Салавате паводок затопил Набережную
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Напомним, паводковая ситуация в регионе усугубилась из-за обильных дождей. Ранее Mkset сообщал о том, что в Салавате затопило Набережную.

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