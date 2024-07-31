Подготовка к ЕДГ и выборам в Госдуму: Медведев встретился с фракцией «Единая Россия»

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
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Updated Сегодня, 17:14
Медведев отметил, что в весеннюю сессию был принят 331 закон, 128 из которых были инициированы депутатами ЕР. Главную повестку работы партии определяли задачи, обозначенные президентом РФ в послании, а также народная программа «Единой России».
Председатель партии выделил самые важные решения «Единой России». Прежде всего, это реформа налоговой системы, благодаря которой в бюджет будут поступать дополнительные доходы на реализацию масштабных социальных программ. Также он назвал это шагом в сторону большей справедливости, назревшим в обществе.
Медведев остановился на изменениях в бюджет, которые были приняты также по инициативе ЕР. Они обеспечили возможность масштабировать помощь регионам, продлить льготную ипотеку, увеличить выплаты педагогам и ученым.
Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетом в работе «Единой России». Партия выдвинула 34 инициативы в этом направлении, напомнил Медведев. Еще одним важным решением является индексация пенсий работающим пенсионерам. Он подчеркнул, что эта мера была принята по многочисленным просьбам россиян и по решению главы государства.
Председатель ЕР подчеркнул, что бюджет должен быть ориентирован на достижение национальных целей, обозначенных главой государства. Это даст возможность государству исполнять свои социальные обязательства, а также будет работать на победу в специальной военной операции. В проекте федерального бюджета должна быть заложена возможность реализовать все положения народной программы.
Кроме этого, будет продолжаться работа по поддержке участников СВО и членов их семей, совершенствованию законодательства в сфере занятости и миграционного законодательства.
Председатель ЕР поручил фракции присоединиться к подготовке к единому дню голосования в 2024 году. В рамках ЕДГ в 45 регионах России пройдут 74 крупные кампании, а также много небольших кампаний разного уровня.
Дмитрий Медведев призвал поддержать новых кандидатов, которых в разных регионах Российской Федерации 380 человек. Этих людей уважают и им доверяют. Задача партии — обеспечить их максимальным практическим опытом партийной работы и информационной поддержкой.
Председатель ЕР подчеркнул, что ко всем действующим депутатам, которые решат переизбираться, будут предъявляться максимально высокие требования.
Как пишут на сайте ER.RU, Медведев подчеркнул, что никто не отменял живое общение, на котором всегда строился успех «Единой России» в ходе избирательных кампаний.