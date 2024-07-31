Подготовка к ЕДГ и выборам в Госдуму: Медведев встретился с фракцией «Единая Россия»

Поддержка участников специальной военной операции и членов их семей остается приоритетом в работе «Единой России». Партия выдвинула 34 инициативы в этом направлении, напомнил Медведев. Еще одним важным решением является индексация пенсий работающим пенсионерам. Он подчеркнул, что эта мера была принята по многочисленным просьбам россиян и по решению главы государства.