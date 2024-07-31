Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:27
Updated Сегодня, 10:27
В России вступают в силу новые правила по повышению ввозных пошлин на товары из США, Европы, Японии и Южной Кореи. Это затронет 56 групп товаров, включая популярные изделия, такие как зубные пасты и косметику, на которые пошлины вырастут на 35%, а на некоторые категории — до 50%. Это решение правительства усложнит и удорожит параллельный импорт, который уже называют легализованной контрабандой. Российские импортеры сталкиваются с высокими издержками из-за проблем с логистикой и финансовыми операциями, что усугубляется новыми таможенными сборами.
Каждое ведомство, включая Минпромторг, Минфин и Центробанк, действует в своих интересах, что в итоге способствует росту инфляции. Несмотря на увеличение цен на импортные товары, некоторые товары, такие как шоколад «Милки вей» и охотничьи ружья Bellini, остаются популярными у потребителей. Но общая ситуация на рынке потребительских товаров в стране становится все более сложной с учетом новых экономических реалий.
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