Почему опять растут цены

В России вступают в силу новые правила по повышению ввозных пошлин на товары из США, Европы, Японии и Южной Кореи. Это затронет 56 групп товаров, включая популярные изделия, такие как зубные пасты и косметику, на которые пошлины вырастут на 35%, а на некоторые категории — до 50%. Это решение правительства усложнит и удорожит параллельный импорт, который уже называют легализованной контрабандой. Российские импортеры сталкиваются с высокими издержками из-за проблем с логистикой и финансовыми операциями, что усугубляется новыми таможенными сборами.