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Published Сегодня, 11:48

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Updated Сегодня, 11:50

Мост глупости появился в Уфе

Мост глупости появился в Уфе

31 июля 2024, 11:48
Фото: ГАИ РБ / соцсети
Машинист самосвала забыл опустить кузов и снёс дорогостоящую иллюминацию, сообщают очевидцы.

ДТП случилось днём в среду, 31 июля, на проспекте Салавата Юлаева. Как видно на кадрах с камеры наблюдения, большегруз едет по улице с поднятым кузовом. Водитель до последнего не замечает своей оплошности, пока не врезается в мост — само транспортное средство при этом буквально встаёт на дыбы. Из-за непутёвого машиниста на дороге образуется небольшой затор.

Видео: соцсети

Как пишет Госавтоинспекция региона, водителем грузовой машины марки MAN оказался 53-летний мужчина. Машинист возвращался с рабочего объекта после разгрузки песчано-гравийной смеси. Сам уфимец не пострадал, однако конструкции путепровода и самосвал получили серьёзные повреждения.

Видео: vk.com

В соцсетях остроумные пользователи уже принялись иронизировать над неосмотрительным машинистом.

— Мне эта подсветка тоже не нравилась.
— Популярный аттракцион у грузовых, кузовом мосты сносить.
— Они все прикалываются что-ли?

Впрочем, самому водителю сейчас едва ли до смеха — скорее всего, излишняя торопливость теперь обойдётся ему значительным штрафом.

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Как сообщал Mkset, ранее похожий случай закончился более трагично — под Уфой рабочий поднятным кузовом сорвал провода, вызвав возгорание. Выйдя тушить огонь водитель получил сильнейший удар током и погиб.

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