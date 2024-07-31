Мост глупости появился в Уфе

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
ДТП случилось днём в среду, 31 июля, на проспекте Салавата Юлаева. Как видно на кадрах с камеры наблюдения, большегруз едет по улице с поднятым кузовом. Водитель до последнего не замечает своей оплошности, пока не врезается в мост — само транспортное средство при этом буквально встаёт на дыбы. Из-за непутёвого машиниста на дороге образуется небольшой затор.
Как пишет Госавтоинспекция региона, водителем грузовой машины марки MAN оказался 53-летний мужчина. Машинист возвращался с рабочего объекта после разгрузки песчано-гравийной смеси. Сам уфимец не пострадал, однако конструкции путепровода и самосвал получили серьёзные повреждения.
В соцсетях остроумные пользователи уже принялись иронизировать над неосмотрительным машинистом.
— Мне эта подсветка тоже не нравилась.
— Популярный аттракцион у грузовых, кузовом мосты сносить.
— Они все прикалываются что-ли?
Впрочем, самому водителю сейчас едва ли до смеха — скорее всего, излишняя торопливость теперь обойдётся ему значительным штрафом.
Как сообщал Mkset, ранее похожий случай закончился более трагично — под Уфой рабочий поднятным кузовом сорвал провода, вызвав возгорание. Выйдя тушить огонь водитель получил сильнейший удар током и погиб.