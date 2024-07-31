Мост глупости появился в Уфе

ДТП случилось днём в среду, 31 июля, на проспекте Салавата Юлаева. Как видно на кадрах с камеры наблюдения, большегруз едет по улице с поднятым кузовом. Водитель до последнего не замечает своей оплошности, пока не врезается в мост — само транспортное средство при этом буквально встаёт на дыбы. Из-за непутёвого машиниста на дороге образуется небольшой затор.