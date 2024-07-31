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Posted Сегодня, 04:55

Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 05:42

Updated Сегодня, 05:42

Ковальчук встретился с Хабировым

Ковальчук встретился с Хабировым

31 июля 2024, 04:55
Фото: Радий Хабиров/Telegram
Вместе с ним в Уфу прибыли представители стран БРИКС, сообщил глава республики в соцсетях.

Председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук прибыл с визитом башкирскую столицу. Совместно с главой Башкирии он посетил встречу, проходившую при участии представителей стран блока БРИКС.

Фото: Радий Хабиров/Telegram

Комментируя данную встречу, Радий Хабиров отметил усиливающееся влияние БРИКС на мировой политической арене, а также подчеркнул почетность того, что встреча прошла именно в Уфе. По его словам, к все больше государств рассматривают возможность присоединиться к межгосударственному объединению.

Рады приветствовать Бориса Юрьевича и его зарубежных коллег в Башкортостане, — написал Хабиров в социальных сетях.

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