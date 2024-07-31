Ковальчук встретился с Хабировым

Posted Сегодня, 04:55
Published Сегодня, 04:55
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук прибыл с визитом башкирскую столицу. Совместно с главой Башкирии он посетил встречу, проходившую при участии представителей стран блока БРИКС.
Комментируя данную встречу, Радий Хабиров отметил усиливающееся влияние БРИКС на мировой политической арене, а также подчеркнул почетность того, что встреча прошла именно в Уфе. По его словам, к все больше государств рассматривают возможность присоединиться к межгосударственному объединению.
Рады приветствовать Бориса Юрьевича и его зарубежных коллег в Башкортостане, — написал Хабиров в социальных сетях.