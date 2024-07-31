Ковальчук встретился с Хабировым

Комментируя данную встречу, Радий Хабиров отметил усиливающееся влияние БРИКС на мировой политической арене, а также подчеркнул почетность того, что встреча прошла именно в Уфе. По его словам, к все больше государств рассматривают возможность присоединиться к межгосударственному объединению.