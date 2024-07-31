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Posted Сегодня, 12:49

Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе

«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе

31 июля 2024, 12:49
Фото: 1MI
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе

Сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе

Изучаем цены, на чём можно сэкономить и собрать ребёнка в школу как можно дешевле.
Сюжет
Дети

Лето на исходе, приближается очередной — а для кого-то только первый — учебный год. Главной головной болью для родителей школьников традиционно становятся сборы детей, ведь нужно приобрести столько всего: тетради, ручки, сменную обувь, рюкзаки и, конечно же, школьную форму, на которую у каждой организации свои прихоти. Многие начинают готовиться заблаговременно, однако не все могут так рисковать, ведь ребёнок за несколько месяцев может и вырасти из купленной весной одежды.

Mkset подсчитал, во сколько может обойтись подготовка к школе в Уфе в 2024 году. Самой затратной как правило является именно подготовка новоиспечённых школьников, поэтому учитываться будут цены на набор первоклассника.

Школьная пора — и при всякой погоде…

Больше всего денег родителям приходится тратить на одежду. Ребёнок мало того, что быстро растёт — элементы школьной формы или обувь порой приходится менять в течение года, если та износится или потребуется сменная «на всякий случай» или «если постирается и не успеет высохнуть». Вместе с ценами рассмотрим и отзывы на некоторые товары.

Цены на школьную форму для мальчика
Костюм (брюки, рубашка, пиджак/жилет) 3000 — 7000₽
Пиджак 2500 — 6000₽
Рубашка 1500 — 2000₽
Брюки 1000 — 3000₽
Жилет 1000 — 2500₽
Туфли/полуботинки 2000 — 6000₽
Набор для физкультуры (футболка, спортивные штаны, кроссовки) 2500 ₽
— Хороший качественный пиджак. На худощавом подростке сидит отлично, — гласит один из отзывов.— Хороший качественный пиджак. На худощавом подростке сидит отлично, — гласит один из отзывов.
— Костюм хороший, но снимаю звезду за качество. Боюсь всё будет в затяжках, ткань больно хрупкая.— Костюм хороший, но снимаю звезду за качество. Боюсь всё будет в затяжках, ткань больно хрупкая.
— Покупали сыну на выпускной в саду, у нас сын худенький и костюм хорошо сел, качество ткани и пошива хорошее.— Покупали сыну на выпускной в саду, у нас сын худенький и костюм хорошо сел, качество ткани и пошива хорошее.
— В принципе, обувь неплохая. Но я пока сомневаюсь, сможет ли ребенок отходить в такой сменке целый день. Обувь мне показалась очень тяжёлой.— В принципе, обувь неплохая. Но я пока сомневаюсь, сможет ли ребенок отходить в такой сменке целый день. Обувь мне показалась очень тяжёлой.
— Хороший качественный пиджак. На худощавом подростке сидит отлично, — гласит один из отзывов.
Цены на школьную форму для девочек
Костюм (жилет/пиджак, юбка, блузка) 2000 — 5000 ₽
Туфли 1500 — 7000 ₽
Жилет 1000 — 2500 ₽
Пиджак 3500 — 5000 ₽
Юбка 1000 — 3000 ₽
Блузка 1000 — 2000 ₽
Сарафан 1000 — 2000 ₽
Набор для физкультуры (футболка, спортивные штаны, кроссовки) 2500 ₽
— Ткань плотный трикотаж, как и хотели. Дочь стройная, говорит, юбка-шорты очень удобная. После стирки всё хорошо, форму не потеряли, катышков нет.— Ткань плотный трикотаж, как и хотели. Дочь стройная, говорит, юбка-шорты очень удобная. После стирки всё хорошо, форму не потеряли, катышков нет.
— Качество хорошее. Швы ровные. Дочке понравилось.— Качество хорошее. Швы ровные. Дочке понравилось.
— Ткань плотный трикотаж, как и хотели. Дочь стройная, говорит, юбка-шорты очень удобная. После стирки всё хорошо, форму не потеряли, катышков нет.

Итого, с подобранными нами ценами на одежду для мальчика уложиться можно в среднем ₽7 500 — ₽19 500, для девочки — в ₽6 000 — ₽24 000. При этом ряд магазинов всё ещё не повысили цены с прошлогодних значений, однако ближе к сентябрю школьная форма в Уфе может сильно подорожать.

Стоит также помнить, что скупой платит дважды. На одежде экономить точно не стоит, однако потратить чуть меньше можно на канцтовары. Как вариант — договориться с остальными родителями о заказе оптом.

Достаём двойные листочки

Когда определились с формой — можно приступать к закупке письменных принадлежностей, чтобы хватило хотя бы на первое время. В течение года, как правило, всё равно что-то придётся докупать.

Канцтовары
Тетради «в клетку» и «в линейку» 12 л. 20 шт. 400 ₽
Обложки 20 шт. 400 ₽
Ручки шариковые 3 шт. 100 ₽
Карандаши простые 2 шт. 50 ₽
Ластик 1 шт. 40 ₽
Линейка 1 шт. 50 ₽
Точилка 1 шт. 50 ₽
Дневник 1 шт. 400 ₽

Всё вышеперечисленное необходимо ещё и куда-то складывать. Среднего качества рюкзак можно взять за 4000 ₽. Пенал — за 200 ₽, папку для тетрадей — за 300 ₽. Некоторые магазины в Уфе предлагают уже готовые наборы. Небольшой пенал с ручками, карандашами, ластиком и другим принадлежностями можно приобрести за 300 ₽.

Итого: 1530 ₽. Такого набора вполне хватит на первое время.

Где дешево купить всё к школе в Уфе?Где дешево купить всё к школе в Уфе?
Где дешево купить всё к школе в Уфе?
Фото: Изображение Midjourney

Маркетплейс или магазин?

Вместо изнурительных походов по магазинам многие отдают предпочтение интернет-заказам. Там зачастую приобрести всё можно дешевле, перед глазами многотысячный ассортимент, а большинство маркетплейсов ещё и дают возможность примерить вещи перед оплатой, таким образом, в лотерею играть не приходится. Однако контроль качества на таких площадках всё ещё остаётся под вопросом, к тому же, перед получением товара придётся прождать приличное количество времени — от нескольких суток до пары недель. Когда счёт пошёл на дни, время доставки может оказаться критичным, особенно если понравится товар не с первого раза.

— Мы последние два раза с «Озона» и «ВБ» заказывали всё, чего не доставало. Очень удобно. Жаль, в нашем детстве такой возможности не было, — делятся опытом родители.
— Как по мне, немного сложно выбирать из ассортимента на маркетплейсах. Я всё-таки привыкла, что можно вживую одежду сразу посмотреть, пощупать. Как вариант — сразу побольше одежды заказывать. Но не везде есть бесплатный возврат, к сожалению. Пока что морально не совсем готова полностью собираться на маркетплейсах.

Сколько стоило собрать ребёнка в 2023 году?

Стоит упомянуть и то, на сколько подорожал набор школьника с 2023 года. Редакция Mkset публиковала некоторые подсчёты — в минувшем году «индекс школьного набора» также оказался по некоторым версиям близок к ₽20 000. Росстат же публиковал данные о том, что базовый школьный набор для мальчиков и девочек обойдётся в ₽22 000 — ₽26 000. Не исключено, учитывая инфляцию и динамику минувших лет, что в этом году статистическое ведомство опубликует данные о ещё более высоких ценах.

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