«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
Лето на исходе, приближается очередной — а для кого-то только первый — учебный год. Главной головной болью для родителей школьников традиционно становятся сборы детей, ведь нужно приобрести столько всего: тетради, ручки, сменную обувь, рюкзаки и, конечно же, школьную форму, на которую у каждой организации свои прихоти. Многие начинают готовиться заблаговременно, однако не все могут так рисковать, ведь ребёнок за несколько месяцев может и вырасти из купленной весной одежды.
Mkset подсчитал, во сколько может обойтись подготовка к школе в Уфе в 2024 году. Самой затратной как правило является именно подготовка новоиспечённых школьников, поэтому учитываться будут цены на набор первоклассника.
Больше всего денег родителям приходится тратить на одежду. Ребёнок мало того, что быстро растёт — элементы школьной формы или обувь порой приходится менять в течение года, если та износится или потребуется сменная «на всякий случай» или «если постирается и не успеет высохнуть». Вместе с ценами рассмотрим и отзывы на некоторые товары.
|Костюм (брюки, рубашка, пиджак/жилет)
|3000 — 7000₽
|Пиджак
|2500 — 6000₽
|Рубашка
|1500 — 2000₽
|Брюки
|1000 — 3000₽
|Жилет
|1000 — 2500₽
|Туфли/полуботинки
|2000 — 6000₽
|Набор для физкультуры (футболка, спортивные штаны, кроссовки)
|2500 ₽
|Костюм (жилет/пиджак, юбка, блузка)
|2000 — 5000 ₽
|Туфли
|1500 — 7000 ₽
|Жилет
|1000 — 2500 ₽
|Пиджак
|3500 — 5000 ₽
|Юбка
|1000 — 3000 ₽
|Блузка
|1000 — 2000 ₽
|Сарафан
|1000 — 2000 ₽
|Набор для физкультуры (футболка, спортивные штаны, кроссовки)
|2500 ₽
Итого, с подобранными нами ценами на одежду для мальчика уложиться можно в среднем ₽7 500 — ₽19 500, для девочки — в ₽6 000 — ₽24 000. При этом ряд магазинов всё ещё не повысили цены с прошлогодних значений, однако ближе к сентябрю школьная форма в Уфе может сильно подорожать.
Стоит также помнить, что скупой платит дважды. На одежде экономить точно не стоит, однако потратить чуть меньше можно на канцтовары. Как вариант — договориться с остальными родителями о заказе оптом.
Когда определились с формой — можно приступать к закупке письменных принадлежностей, чтобы хватило хотя бы на первое время. В течение года, как правило, всё равно что-то придётся докупать.
|Тетради «в клетку» и «в линейку» 12 л.
|20 шт.
|400 ₽
|Обложки
|20 шт.
|400 ₽
|Ручки шариковые
|3 шт.
|100 ₽
|Карандаши простые
|2 шт.
|50 ₽
|Ластик
|1 шт.
|40 ₽
|Линейка
|1 шт.
|50 ₽
|Точилка
|1 шт.
|50 ₽
|Дневник
|1 шт.
|400 ₽
Всё вышеперечисленное необходимо ещё и куда-то складывать. Среднего качества рюкзак можно взять за 4000 ₽. Пенал — за 200 ₽, папку для тетрадей — за 300 ₽. Некоторые магазины в Уфе предлагают уже готовые наборы. Небольшой пенал с ручками, карандашами, ластиком и другим принадлежностями можно приобрести за 300 ₽.
Итого: 1530 ₽. Такого набора вполне хватит на первое время.
Вместо изнурительных походов по магазинам многие отдают предпочтение интернет-заказам. Там зачастую приобрести всё можно дешевле, перед глазами многотысячный ассортимент, а большинство маркетплейсов ещё и дают возможность примерить вещи перед оплатой, таким образом, в лотерею играть не приходится. Однако контроль качества на таких площадках всё ещё остаётся под вопросом, к тому же, перед получением товара придётся прождать приличное количество времени — от нескольких суток до пары недель. Когда счёт пошёл на дни, время доставки может оказаться критичным, особенно если понравится товар не с первого раза.
— Мы последние два раза с «Озона» и «ВБ» заказывали всё, чего не доставало. Очень удобно. Жаль, в нашем детстве такой возможности не было, — делятся опытом родители.
— Как по мне, немного сложно выбирать из ассортимента на маркетплейсах. Я всё-таки привыкла, что можно вживую одежду сразу посмотреть, пощупать. Как вариант — сразу побольше одежды заказывать. Но не везде есть бесплатный возврат, к сожалению. Пока что морально не совсем готова полностью собираться на маркетплейсах.
Стоит упомянуть и то, на сколько подорожал набор школьника с 2023 года. Редакция Mkset публиковала некоторые подсчёты — в минувшем году «индекс школьного набора» также оказался по некоторым версиям близок к ₽20 000. Росстат же публиковал данные о том, что базовый школьный набор для мальчиков и девочек обойдётся в ₽22 000 — ₽26 000. Не исключено, учитывая инфляцию и динамику минувших лет, что в этом году статистическое ведомство опубликует данные о ещё более высоких ценах.