«К четырём прибавить два»: сколько стоит собрать ребенка в школу в Уфе

Итого, с подобранными нами ценами на одежду для мальчика уложиться можно в среднем ₽7 500 — ₽19 500, для девочки — в ₽6 000 — ₽24 000. При этом ряд магазинов всё ещё не повысили цены с прошлогодних значений, однако ближе к сентябрю школьная форма в Уфе может сильно подорожать.



Стоит также помнить, что скупой платит дважды. На одежде экономить точно не стоит, однако потратить чуть меньше можно на канцтовары. Как вариант — договориться с остальными родителями о заказе оптом.