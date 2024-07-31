Глава РЭО Буцаев: На «Тавриде» в брелоки переработали более 10 тысяч крышек

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что молодежные фестивали превратились в традиционную площадку для распространения идей осознанного потребления. Таким образом, у посетителей появилась возможность на наглядных примерах понять, как действует экономика замкнутого цикла: путем самостоятельного превращения отходов в новые товары. Как сообщил Буцаев, на фестивале «Таврида» посетители экологического центра РЭО при помощи велошредера успели отсортировать и переработать более 10 тысяч крышек. В итоге отходы не попали на мусорный полигон, а получили новую жизнь, став инструментом экологического просвещения, заключил глава РЭО. Об этом пишет 56orb.