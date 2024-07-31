Глава РЭО Буцаев: На «Тавриде» в брелоки переработали более 10 тысяч крышек

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Published Сегодня, 15:59
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Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что молодежные фестивали превратились в традиционную площадку для распространения идей осознанного потребления. Таким образом, у посетителей появилась возможность на наглядных примерах понять, как действует экономика замкнутого цикла: путем самостоятельного превращения отходов в новые товары. Как сообщил Буцаев, на фестивале «Таврида» посетители экологического центра РЭО при помощи велошредера успели отсортировать и переработать более 10 тысяч крышек. В итоге отходы не попали на мусорный полигон, а получили новую жизнь, став инструментом экологического просвещения, заключил глава РЭО. Об этом пишет 56orb.
Участниками мастер-класса по сортировке отходов, куда входила работа на велошредере и переработка крышек в значки и брелоки, стали 856 человек.
Также участники фестиваля создали 91 сумку из старых баннеров, сплели 27 экосумок, разработали 24 открытки из переработанной бумаги. На мастер-классе по созданию уникальной одежды изготовили 45 изделий.
По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, РЭО выполняет функции генерального экопартнера фестиваля, поэтому в компании стремились обеспечить максимальное вовлечение участников в экологическую повестку. В рамках партнерства состоялись различные экологические активности, лекции и мастер-классы. В связи с этим Бойко выразил уверенность, что многие посетители смогли перенять экологически ориентированные привычки и будут распространять идеи рационального потребления среди друзей и родных.
На фестивале РЭО также проводил мероприятия по раздельному сбору отходов. Все собранное вторсырье поступит на переработку.
Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» проводился с 26 по 28 июля в Республике Крым.