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Глава РЭО Буцаев: На «Тавриде» в брелоки переработали более 10 тысяч крышек

Глава РЭО Буцаев: На «Тавриде» в брелоки переработали более 10 тысяч крышек

31 июля 2024, 15:59
Фото: reo.ru
Посетители экоцентра Российского экологического оператора переработали в брелоки и значки более 10 тысяч пластиковых крышек на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ». Всего за три дня мероприятия в экоцентре РЭО посетили свыше трех тысяч человек.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что молодежные фестивали превратились в традиционную площадку для распространения идей осознанного потребления. Таким образом, у посетителей появилась возможность на наглядных примерах понять, как действует экономика замкнутого цикла: путем самостоятельного превращения отходов в новые товары. Как сообщил Буцаев, на фестивале «Таврида» посетители экологического центра РЭО при помощи велошредера успели отсортировать и переработать более 10 тысяч крышек. В итоге отходы не попали на мусорный полигон, а получили новую жизнь, став инструментом экологического просвещения, заключил глава РЭО. Об этом пишет 56orb.

Участниками мастер-класса по сортировке отходов, куда входила работа на велошредере и переработка крышек в значки и брелоки, стали 856 человек.

Также участники фестиваля создали 91 сумку из старых баннеров, сплели 27 экосумок, разработали 24 открытки из переработанной бумаги. На мастер-классе по созданию уникальной одежды изготовили 45 изделий.

По словам PR-директора департамента коммуникаций РЭО Дмитрия Бойко, РЭО выполняет функции генерального экопартнера фестиваля, поэтому в компании стремились обеспечить максимальное вовлечение участников в экологическую повестку. В рамках партнерства состоялись различные экологические активности, лекции и мастер-классы. В связи с этим Бойко выразил уверенность, что многие посетители смогли перенять экологически ориентированные привычки и будут распространять идеи рационального потребления среди друзей и родных.

На фестивале РЭО также проводил мероприятия по раздельному сбору отходов. Все собранное вторсырье поступит на переработку.

Фестиваль молодого многонационального искусства «Таврида.АРТ» проводился с 26 по 28 июля в Республике Крым.

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