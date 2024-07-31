Директора лицея обвинили в поборах в Башкирии

Posted Сегодня, 05:58
Published Сегодня, 05:58
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Updated Сегодня, 06:00
Экс-директора лицея-интерната в Белорецке обвинили во взятках на ₽1 млн. Как утверждает следствие, огромную сумму женщина получила через махинации с премиями — женщина начисляла подчинённым выплаты, а взамен забирала часть денег себе.
Действовала отлаженная схема с 2018 по 2023 год, пока в образовательное учреждение не нагрянули с проверкой. Свою вину, впрочем, бывшая начальница отрицает. Заседание по её делу должно будет пройти в Белорецком межрайонном суде.
Отметим, что женщине вменяют две части статьи о получении взятка (чч. 1,2 ст. 290 УК РФ) и статью о мелком взяточничестве (291.2 УК РФ).