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Директора лицея обвинили в поборах в Башкирии

Директора лицея обвинили в поборах в Башкирии

31 июля 2024, 05:58
Фото: 1MI
Ушлая начальница пять лет собирала дань с подчинённых, сообщили в прокуратуре республики.

Экс-директора лицея-интерната в Белорецке обвинили во взятках на ₽1 млн. Как утверждает следствие, огромную сумму женщина получила через махинации с премиями — женщина начисляла подчинённым выплаты, а взамен забирала часть денег себе.

Действовала отлаженная схема с 2018 по 2023 год, пока в образовательное учреждение не нагрянули с проверкой. Свою вину, впрочем, бывшая начальница отрицает. Заседание по её делу должно будет пройти в Белорецком межрайонном суде.

Отметим, что женщине вменяют две части статьи о получении взятка (чч. 1,2 ст. 290 УК РФ) и статью о мелком взяточничестве (291.2 УК РФ).

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