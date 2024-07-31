Детские пособия выплатят досрочно в Башкирии

Пособия получат те родители, которым они зачисляются на банковские счета. Время перечисления не уточняется: счет может быть пополнен в любой момент в течение рабочего дня. Так что родителям не стоит преждевременно поднимать панику по поводу задержки перечисления того или иного детского пособия за июль 2024 года.