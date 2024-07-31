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Published Сегодня, 11:42

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Детские пособия выплатят досрочно в Башкирии

Детские пособия выплатят досрочно в Башкирии

31 июля 2024, 11:42
Фото: 1MI
Раньше деньги получат те родители, которые используют банковские счета, сообщает отделение Социального фонда по Республике Башкортостан.

В пятницу, 2 августа, Отделение СФР по Башкирии проведёт досрочную выдачу пособий жителям региона на детей за июль 2024 года. Это связано с тем, что 3 число, установленное для таких выплат, попадает в августе 2024 года на выходной день — субботу.

Пособия получат те родители, которым они зачисляются на банковские счета. Время перечисления не уточняется: счет может быть пополнен в любой момент в течение рабочего дня. Так что родителям не стоит преждевременно поднимать панику по поводу задержки перечисления того или иного детского пособия за июль 2024 года.

Ежемесячные выплаты, такие как материнский капитал и пособия для работающих родителей, будут зачислены позже в августе.

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