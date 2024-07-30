«Зонтичные» поручительства КМСП помогли привлечь в бизнес почти 208 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:48
Published Сегодня, 08:48
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Updated Сегодня, 08:48
Сравнивая с таким же периодом предыдущего года, сумма привлеченных средств выросла более чем в два раза, а количество предприятий, воспользовавшихся данной формой государственной поддержки, достигло исторических максимумов, передает ТАСС.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что количество компаний, которые благодаря поручительствам компании получили кредиты, увеличилось почти в три раза и теперь составляет 19 тысяч. Также он подчеркнул, что при высоком уровне ключевой ставки «зонтичные» поручительства дают возможность бизнесу на оптимальных условиях получать кредиты.
«Наша аналитика говорит о том, что каждый 3-й предприниматель не смог бы получить кредит без поручительства. Также видим эффективность для государства — на 1 бюджетный рубль МСП привлекают средств на 240 рублей», — рассказал глава Корпорации МСП.
Наибольший объем финансирования благодаря поручительствам КМСП получили малые и средние предприятия сферы торговли (78,0 млрд рублей). За ними следуют
обрабатывающая промышленность (41,5 млрд рублей), строительство (26,2 млрд рублей), транспортировка и хранение (16,7 млрд рублей), сфера информации и связи (8,4 млрд рублей), научно-техническая деятельность (7,7 млрд рублей), сельскохозяйственный сектор (6,4 млрд рублей), а также гостиничный бизнес и общественное питание (5,3 млрд рублей).
Помимо этого, отмечается, что Москва и Санкт-Петербург занимают лидирующие позиции по количеству полученных кредитов под «зонтичные» поручительства с объемами 44,6 млрд и 16,1 млрд рублей соответственно. На ними следуют Московская область (10 млрд рублей), Свердловская область (8,1 млрд рублей), Ростовская область (7,4 млрд рублей), Краснодарский край (6,9 млрд рублей) и Воронежская область (6 млрд рублей).
Примечательно, что «зонтичные» поручительства, предоставляемые Корпорацией МСП, могут покрывать до половины суммы кредита, что позволяет предпринимателям получать финансирование без необходимости предоставления залога. Этот инструмент стал доступен с 2021 года и реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».