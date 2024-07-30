«Зонтичные» поручительства КМСП помогли привлечь в бизнес почти 208 млрд рублей

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич сообщил, что количество компаний, которые благодаря поручительствам компании получили кредиты, увеличилось почти в три раза и теперь составляет 19 тысяч. Также он подчеркнул, что при высоком уровне ключевой ставки «зонтичные» поручительства дают возможность бизнесу на оптимальных условиях получать кредиты.