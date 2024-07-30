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В Уфе отключают воду

В Уфе отключают воду

30 июля 2024, 07:58
Фото: 1MI
Об прекращении горячего водоснабжения информирует пресс-служба администрации Кировского района.

Отключение горячего водоснабжения, связанное с ремонтными работами в Кировском районе Уфы, продлится в течение четырех часов — с 11:00 до 15:00 во вторник, 30 июля. Без горячей воды в указанное время останутся жители домов по следующим адресам:

— ул. Рабкоров 1; 11; 11/1; 11/2; 11/3; 3; 5; 5/1; 5/2; 9;

— ул. Степана Кувыкина 14; 14/2; 14/3; 14/4; 14/5, 14; 14/2;

— ул. Рабкоров 3/1; 5/3; 13; 1/1; 5/5; 7/1.

Как пояснили в администрации, воду отключают в связи с работами по устранению повреждения, возникшего ранее на трубопроводе по улице Кувыкина. Кроме того, земляные работы пройдут во вторник, 30 июля, по улицам Генерала Горбатова и Рабкоров.

Целые улицы в Уфе остались без горячей воды
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