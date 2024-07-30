В Уфе отключают воду

Как пояснили в администрации, воду отключают в связи с работами по устранению повреждения, возникшего ранее на трубопроводе по улице Кувыкина. Кроме того, земляные работы пройдут во вторник, 30 июля, по улицам Генерала Горбатова и Рабкоров.