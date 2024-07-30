Юбилей Курултая отпразднуют в Башкирии

О самой программе празднования пока ничего неизвестно. Напомним, в 2020 году отмечалось 25-летие Курултая. По этому поводу в уфимском Конгресс-холле прошло торжественное собрание парламентариев, на котором Хабиров выступал с речью и раздавал награды.