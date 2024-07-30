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Published Сегодня, 04:34

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Юбилей Курултая отпразднуют в Башкирии

Юбилей Курултая отпразднуют в Башкирии

30 июля 2024, 04:34
Фото: Изображение Midjourney
По торжественному поводу созывают целый оргкомитет из высших лиц республики, гласит документ за подписью главы региона.

В Башкирии собираются отметить 30-летие местного парламента — соответствующие мероприятия хотят провести в марте 2025 года.

Готовиться к ним решили начать заранее — Радий Хабиров подписал постановление об образовании Организационного комитета. Эту задачу глава республики поручил спикеру башкортостанского Госсобрания Константину Толкачёву.

Кабмину Республики Башкортостан также поставили задачу определить, из каких источников торжества будут финансироваться.

О самой программе празднования пока ничего неизвестно. Напомним, в 2020 году отмечалось 25-летие Курултая. По этому поводу в уфимском Конгресс-холле прошло торжественное собрание парламентариев, на котором Хабиров выступал с речью и раздавал награды.

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