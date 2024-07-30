Юбилей Курултая отпразднуют в Башкирии

Posted Сегодня, 04:34
Published Сегодня, 04:34
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В Башкирии собираются отметить 30-летие местного парламента — соответствующие мероприятия хотят провести в марте 2025 года.
Готовиться к ним решили начать заранее — Радий Хабиров подписал постановление об образовании Организационного комитета. Эту задачу глава республики поручил спикеру башкортостанского Госсобрания Константину Толкачёву.
Кабмину Республики Башкортостан также поставили задачу определить, из каких источников торжества будут финансироваться.
О самой программе празднования пока ничего неизвестно. Напомним, в 2020 году отмечалось 25-летие Курултая. По этому поводу в уфимском Конгресс-холле прошло торжественное собрание парламентариев, на котором Хабиров выступал с речью и раздавал награды.