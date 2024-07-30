Иномарка задавила пенсионерку на переходе в Уфе

Posted 30 июля, 13:01
Published 30 июля, 13:01
Modified 30 июля, 19:02
Updated 30 июля, 19:02
В Уфе водитель иномарки наехал на 87-летнюю пенсионерку, после чего поспешил скрыться с места происшествия. Престарелой женщине пришлось самостоятельно обратиться за медицинской помощью.
При этом, по словам самого виновника ДТП, он остановился и предложил женщине помощь, но она отказалась.
Инцидент произошел на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября. Отмечается, что женщина пересекала проезжую часть по всем правилам: переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.
Водитель уже установлен и задержан. По решению суда, он на один год лишится права на управление ТС.