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Posted 30 июля, 13:01

Published 30 июля, 13:01

Modified 30 июля, 19:02

Updated 30 июля, 19:02

Иномарка задавила пенсионерку на переходе в Уфе

Иномарка задавила пенсионерку на переходе в Уфе

30 июля 2024, 13:01
Фото: 1MI.
У женщины после ДТП были диагностированы травмы, сообщили в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

В Уфе водитель иномарки наехал на 87-летнюю пенсионерку, после чего поспешил скрыться с места происшествия. Престарелой женщине пришлось самостоятельно обратиться за медицинской помощью.

При этом, по словам самого виновника ДТП, он остановился и предложил женщине помощь, но она отказалась.

Инцидент произошел на пересечении улиц Мингажева и 50 лет Октября. Отмечается, что женщина пересекала проезжую часть по всем правилам: переходила дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора.

Водитель уже установлен и задержан. По решению суда, он на один год лишится права на управление ТС.

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