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В Уфе ребенка спасли уникальной операцией

В Уфе ребенка спасли уникальной операцией

30 июля 2024, 16:42
Фото: tg: Радий Хабиров
В Республиканском центре детской онкологии и гематологии состоялась первая в истории Башкортостана пересадка костного мозга, сообщает глава региона Радий Хабиров в своих соцсетях.
Сюжет
Дети

Долгожданная возможность проводить пересадку костного мозга в республике открывает новые горизонты в лечении онкогематологических заболеваний у детей, сообщает глава региона Радий Хабиров.

Операция прошла успешно, десятилетняя пациентка уже дома и чувствует себя хорошо. Коллектив врачей долго готовился к этому моменту, получая консультации от ведущих специалистов НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева.

Раньше маленьким пациентам приходилось ехать на лечение в другие регионы, что было очень тяжело как для них самих, так и для их семей. Теперь же, благодаря открытию Центра детской онкологии и гематологии в Уфе, дети могут получить качественную помощь, не покидая родной регион.

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