В Уфе ребенка спасли уникальной операцией

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
Modified Сегодня, 19:11
Updated Сегодня, 19:11
Долгожданная возможность проводить пересадку костного мозга в республике открывает новые горизонты в лечении онкогематологических заболеваний у детей, сообщает глава региона Радий Хабиров.
Операция прошла успешно, десятилетняя пациентка уже дома и чувствует себя хорошо. Коллектив врачей долго готовился к этому моменту, получая консультации от ведущих специалистов НМИЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачева.
Раньше маленьким пациентам приходилось ехать на лечение в другие регионы, что было очень тяжело как для них самих, так и для их семей. Теперь же, благодаря открытию Центра детской онкологии и гематологии в Уфе, дети могут получить качественную помощь, не покидая родной регион.