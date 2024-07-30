В Уфе ребенка спасли уникальной операцией

Раньше маленьким пациентам приходилось ехать на лечение в другие регионы, что было очень тяжело как для них самих, так и для их семей. Теперь же, благодаря открытию Центра детской онкологии и гематологии в Уфе, дети могут получить качественную помощь, не покидая родной регион.