В Уфе начались продажи смартфонов HONOR 200 и 200 Pro с флагманскими характеристиками

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Основная портретная камера HONOR 200 Pro оснащена флагманским сенсором H9000 (50 Мп, 1/1.3») c гибридным приводом автофокуса и оптической стабилизации Shape Memory Alloy и светосильной оптикой. Его дополняют телефотокамера 50 Мп с зумом 2.5х и оптической стабилизацией и ультраширокоугольная камера 12 Мп с углом обзора 112 градусов. В HONOR 200 используются сенсоры Sony IMX с оптической стабилизацией для основной и телефотокамеры, а также 12 Мп с ультраширокоугольной оптикой.
Смартфоны поддерживают уникальный портретный режим съемки Harcourt, созданный в партнерстве с легендарной парижской фотостудией. Технологии искусственного интеллекта оптимизируют параметры съемки и в девять этапов обрабатывают изображение для воссоздания уникального светотеневого рисунка и стиля студии Harcourt. Пользователям доступно три цветовых профиля: насыщенный Harcourt Vibrant для повседневной съемки, винтажный Harcourt Color и черно-белый Harcourt Classic.
HONOR 200 и 200 Pro оснащены немерцающими экранами с пиковой яркостью до 4000 нит и фирменными технологиями защиты зрения. HONOR 200 Pro также поддерживает функцию «Естественный тон» для коррекции изображения в зависимости от окружающего освещения. Процессоры Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 7 Gen 3 обладают высокой производительностью для игр, развлечений и работы с ресурсоемкими задачами. Конфигурации памяти до 12 + 512 ГБ обеспечивают эффективную многозадачность и позволяют хранить все нужное на устройстве.
HONOR 200 и 200 Pro оснащены фирменной кремний-углеродной батареей 5200 мА·ч, которая обладает увеличенной емкостью при сохранении компактных габаритов и небольшого веса. Смартфоны поддерживают проводную зарядку 100 Вт, HONOR 200 Pro также поддерживает быструю беспроводную зарядку 66 Вт.
HONOR 200 и 200 Pro уже доступны для покупки по всей России. Стоимость HONOR 200 в цветах лунный белый, изумрудный зеленый и вельветовый черный составляет 49 990 рублей за конфигурацию памяти 8 + 256 ГБ и 54 990 руб. за версию 12 + 512 ГБ. Цена HONOR 200 Pro в цветах лунный белый, океанический голубой и вельветовый черный с памятью 12+ 512 ГБ составляет 69 990 рублей. С 30 июля по 12 августа в магазинах DNS действует специальное предложение: скидка 5000 рублей и умные часы HONOR CHOICE Watch в подарок.