В Башкирии ждут потоп — уже перекрыли дороги

Паводок принес проблемы жителям Стерлиматака во вторник, 30 июля. Из-за необходимости сброса принесенной ливнями дождевой воды из водохранилищ на реке Белой спасатели и местные власти ждут подтоплений в Стерлиматаке. Ожидается, что воды реки Белой скроют участки в двух садовых товариществах — «Пищевик» и «Ромашка». Водой скроет дорогу в районе Прорвы, то есть паводок блокирует доступ в садовые товарищества «Черемушки», «Мирный», «Полиграфист» и «Строитель-2». Движение там уже перекрыла полиция.