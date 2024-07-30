В Башкирии ждут потоп — уже перекрыли дороги

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Паводок принес проблемы жителям Стерлиматака во вторник, 30 июля. Из-за необходимости сброса принесенной ливнями дождевой воды из водохранилищ на реке Белой спасатели и местные власти ждут подтоплений в Стерлиматаке. Ожидается, что воды реки Белой скроют участки в двух садовых товариществах — «Пищевик» и «Ромашка». Водой скроет дорогу в районе Прорвы, то есть паводок блокирует доступ в садовые товарищества «Черемушки», «Мирный», «Полиграфист» и «Строитель-2». Движение там уже перекрыла полиция.
— Во вторник, 30 июля, и среду, 31 июля, ожидается подъём уровня воды до максимальных значений, — отмечает администрация Стерлитамака и просит земляков провести необходимые превентивные мероприятия по сохранению имущества и домашних животных, находящихся на участках.
Напомним, паводок из-за дождей начался в Башкирии в ночь на 26 июля.