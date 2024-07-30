В Башкирии «смерч» напугал жителей

Между тем, в Башкортостане продолжается паводок. По состоянию на утро 30 июля в Уфе остаются затопленными 25 участков, шесть трасс и пять мостов. В Дуванском районе за последние сутки произошел перелив воды через дорогу между поселками Потаповка и Октябрьский. Спасатели держат на контроле 18 опасных ситуаций в девяти районах республики.