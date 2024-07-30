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Published Сегодня, 16:22

Modified Сегодня, 19:10

Updated Сегодня, 19:10

В Башкирии «смерч» напугал жителей

В Башкирии «смерч» напугал жителей

30 июля 2024, 16:22
Фото: Соцсети
В Туймазах наблюдается непогода — огромная грозовая туча накрыла город, затемнив небо — очевидцы говорят о смерче в социальных сетях.

На кадрах, опубликованных в сети, видно, как темная туча накрывает город, затемняя небо и заставляя улицы погрузиться в полумрак. Некоторые жители Туймазов утверждают, что видели смерч, который прошел над городом.

— Небо потемнело мгновенно, и стало очень страшно, — пишет одна из жительниц Туймазов в социальных сетях.
Фото: Соцсети

Между тем, в Башкортостане продолжается паводок. По состоянию на утро 30 июля в Уфе остаются затопленными 25 участков, шесть трасс и пять мостов. В Дуванском районе за последние сутки произошел перелив воды через дорогу между поселками Потаповка и Октябрьский. Спасатели держат на контроле 18 опасных ситуаций в девяти районах республики.

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