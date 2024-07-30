В Башкирии «смерч» напугал жителей

Posted Сегодня, 16:22
Published Сегодня, 16:22
Modified Сегодня, 19:10
Updated Сегодня, 19:10
На кадрах, опубликованных в сети, видно, как темная туча накрывает город, затемняя небо и заставляя улицы погрузиться в полумрак. Некоторые жители Туймазов утверждают, что видели смерч, который прошел над городом.
— Небо потемнело мгновенно, и стало очень страшно, — пишет одна из жительниц Туймазов в социальных сетях.
Между тем, в Башкортостане продолжается паводок. По состоянию на утро 30 июля в Уфе остаются затопленными 25 участков, шесть трасс и пять мостов. В Дуванском районе за последние сутки произошел перелив воды через дорогу между поселками Потаповка и Октябрьский. Спасатели держат на контроле 18 опасных ситуаций в девяти районах республики.