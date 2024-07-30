Гранты Хабирова раздали в Башкирии

27 проектов, представленных на конкурсе на получение грантов главы Башкортостана в сфере молодежной политике, будут обеспечены финансированием. Максимально на один проект может быть выделено до двух миллионов рублей. Всего на участие в конкурсе в 2024 году было зарегистрировано более 140 заявок из разных уголков республики.