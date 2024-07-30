Гранты Хабирова раздали в Башкирии

Posted Сегодня, 11:47
Published Сегодня, 11:47
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
27 проектов, представленных на конкурсе на получение грантов главы Башкортостана в сфере молодежной политике, будут обеспечены финансированием. Максимально на один проект может быть выделено до двух миллионов рублей. Всего на участие в конкурсе в 2024 году было зарегистрировано более 140 заявок из разных уголков республики.
Известно, что большинство проектов касаются непосредственного развития молодежной политики в регионе. Лишь некоторые из них сосредоточены на продвижении имиджа региона среди молодежи за его пределами.
Так, в этом году крупнейшей денежной суммы, доступной участника конкурса, удостоился проект кадровой школы молодежной политики. Соответствующую инициативу на участие подала Автономная некоммерческая организация «Центр Дополнительного Образования „МИР“.