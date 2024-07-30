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Гранты Хабирова раздали в Башкирии

Гранты Хабирова раздали в Башкирии

30 июля 2024, 11:47
Фото: 1MI
Самую крупную финансовую поддержку получил проект кадровой школы молодежной политики, сообщает региональная администрация.

27 проектов, представленных на конкурсе на получение грантов главы Башкортостана в сфере молодежной политике, будут обеспечены финансированием. Максимально на один проект может быть выделено до двух миллионов рублей. Всего на участие в конкурсе в 2024 году было зарегистрировано более 140 заявок из разных уголков республики.

Известно, что большинство проектов касаются непосредственного развития молодежной политики в регионе. Лишь некоторые из них сосредоточены на продвижении имиджа региона среди молодежи за его пределами.

Так, в этом году крупнейшей денежной суммы, доступной участника конкурса, удостоился проект кадровой школы молодежной политики. Соответствующую инициативу на участие подала Автономная некоммерческая организация «Центр Дополнительного Образования „МИР“.

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