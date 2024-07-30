Центр Уфы перекроют для транспорта

Жителей Уфы предупреждают о перекрытии улицы Пушкина. В частности, в период с 14:00 до 19:00 30 июля и с 7:00 до 14:00 1 августа автомобилисты не смогут воспользоваться дорожным участком от улицы Октябрьской революции до Заки Валиди. Изменяется схема движения общественного транспорта на указанном участке в центре Уфы.