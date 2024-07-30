Центр Уфы перекроют для транспорта

Posted Сегодня, 08:27
Published Сегодня, 08:27
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Жителей Уфы предупреждают о перекрытии улицы Пушкина. В частности, в период с 14:00 до 19:00 30 июля и с 7:00 до 14:00 1 августа автомобилисты не смогут воспользоваться дорожным участком от улицы Октябрьской революции до Заки Валиди. Изменяется схема движения общественного транспорта на указанном участке в центре Уфы.
Как пояснили в Управлении, запрет на проезд в указанные часы и даты вводится из-за церемонии вручения дипломов выпускникам юридического института.
Напомним, ранее уфимские автомобилисты лишились возможности свободно проехать по улице Армавирской. Движение на одном из участков улицы будет ограничено до середины августа.