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Published Сегодня, 08:27

Modified Сегодня, 09:15

Updated Сегодня, 09:15

Центр Уфы перекроют для транспорта

Центр Уфы перекроют для транспорта

30 июля 2024, 08:27
Фото: 1MI
Ограничения на проезд по улице Пушкина будут действовать 30 июля и 1 августа, сообщили в пресс-службе городского управления транспорта и связи.

Жителей Уфы предупреждают о перекрытии улицы Пушкина. В частности, в период с 14:00 до 19:00 30 июля и с 7:00 до 14:00 1 августа автомобилисты не смогут воспользоваться дорожным участком от улицы Октябрьской революции до Заки Валиди. Изменяется схема движения общественного транспорта на указанном участке в центре Уфы.

Фото: Управление транспорта и связи Уфы.

Как пояснили в Управлении, запрет на проезд в указанные часы и даты вводится из-за церемонии вручения дипломов выпускникам юридического института.

Напомним, ранее уфимские автомобилисты лишились возможности свободно проехать по улице Армавирской. Движение на одном из участков улицы будет ограничено до середины августа.

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#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Инциденты
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