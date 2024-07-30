«Тряпками затыкают». Что творится в уфимских автобусах

Posted Сегодня, 12:49
Published Сегодня, 12:49
Modified Сегодня, 12:51
Updated Сегодня, 12:51
По словам недовольных уфимцев, в трёх автобусах «Башавтотранса» не работали устройства для безналичного расчёта. В одной из маршруток водитель, устав от вопросов пассажиров про терминал, решил вместо тысячи слов закрыть валидатор тряпкой.
Местные СМИ пишут, что компания-перевозчик уже объяснилась. «Башавтотранс» оправдался, что неработающие валидаторы как правило чинят в течение суток после того, как машинист оставит заявку.
Кроме того, закрывать устройства в некоторых автобусах приходится в случае, когда транспортное средство временно переводят с городского маршрута на пригородный. Впрочем, на фото очевидна можно заметить, что снято оно всё же в черте Уфы.