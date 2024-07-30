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Published Сегодня, 12:49

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

В автобусах Уфы больше нельзя оплатить проезд картой

«Тряпками затыкают». Что творится в уфимских автобусах

30 июля 2024, 12:49
Фото: 1MI

В автобусах Уфы больше нельзя оплатить проезд картой

Пассажиры в соцсетях жалуются на общественный транспорт в столице Башкирии.

По словам недовольных уфимцев, в трёх автобусах «Башавтотранса» не работали устройства для безналичного расчёта. В одной из маршруток водитель, устав от вопросов пассажиров про терминал, решил вместо тысячи слов закрыть валидатор тряпкой.

Фото: UTV

Местные СМИ пишут, что компания-перевозчик уже объяснилась. «Башавтотранс» оправдался, что неработающие валидаторы как правило чинят в течение суток после того, как машинист оставит заявку.

Кроме того, закрывать устройства в некоторых автобусах приходится в случае, когда транспортное средство временно переводят с городского маршрута на пригородный. Впрочем, на фото очевидна можно заметить, что снято оно всё же в черте Уфы.

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