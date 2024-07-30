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Тарифы ЖКХ в Башкирии изменили

Тарифы ЖКХ в Башкирии изменили

30 июля 2024, 05:00
Фото: 1MI
Стоимость потребления электрической энергии с июля разделят на три диапазона, сообщает пресс-служба Башэлектросбыта.

В Башкортостане установлены новые дифференцированные тарифы на потребление электроэнергии. Нововведения предполагают разграничить потребление по трем диапазонам: стоимость электроэнергии будет варьироваться в зависимости от объёма ей потребления.

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Стоимость электроэнергии для горожан, проживающих в домах с электроплитами, а также для сельского населения и СНТ (в расчёте на один земельный участок), в рамках первого диапазона — до 20 000 кВт•ч в месяц, составляет ₽3,05 за 1 кВт•ч. Для остальных горожан, проживающих в домах с газовыми плитами, стоимость электроэнергии составляет ₽4,36.

Во втором диапазоне потребления с 20 001 до 25 000 кВт•ч составляют ₽3,36 и ₽4,80 соответственно;

В третьем диапазоне, при потреблении свыше 25 000 кВт•ч — ₽5,78 и ₽8,25.

Отмечается, что дифференциация не коснется многодетных семей, при этом объем потребления не имеет значения. Рассчитывать стоимость потребленной электроэнергии на общедомовые нужды будет производиться в рамках первого диапазона.

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