Тарифы ЖКХ в Башкирии изменили

Стоимость электроэнергии для горожан, проживающих в домах с электроплитами, а также для сельского населения и СНТ (в расчёте на один земельный участок), в рамках первого диапазона — до 20 000 кВт•ч в месяц, составляет ₽3,05 за 1 кВт•ч. Для остальных горожан, проживающих в домах с газовыми плитами, стоимость электроэнергии составляет ₽4,36.