Тарифы ЖКХ в Башкирии изменили

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
В Башкортостане установлены новые дифференцированные тарифы на потребление электроэнергии. Нововведения предполагают разграничить потребление по трем диапазонам: стоимость электроэнергии будет варьироваться в зависимости от объёма ей потребления.
Стоимость электроэнергии для горожан, проживающих в домах с электроплитами, а также для сельского населения и СНТ (в расчёте на один земельный участок), в рамках первого диапазона — до 20 000 кВт•ч в месяц, составляет ₽3,05 за 1 кВт•ч. Для остальных горожан, проживающих в домах с газовыми плитами, стоимость электроэнергии составляет ₽4,36.
Во втором диапазоне потребления с 20 001 до 25 000 кВт•ч составляют ₽3,36 и ₽4,80 соответственно;
В третьем диапазоне, при потреблении свыше 25 000 кВт•ч — ₽5,78 и ₽8,25.
Отмечается, что дифференциация не коснется многодетных семей, при этом объем потребления не имеет значения. Рассчитывать стоимость потребленной электроэнергии на общедомовые нужды будет производиться в рамках первого диапазона.