mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:26

Published Сегодня, 08:26

Modified Сегодня, 09:02

Updated Сегодня, 09:02

Из-за нервного срыва пилота в Уфе срочно посадили самолет

Из-за нервного срыва пилота в Уфе срочно посадили самолет

30 июля 2024, 08:26
Фото: 1MI
Аэропорт столицы Башкирии экстренно принял рейс, летевший из Москвы в Астану.

Как сообщал Mkset, информация о внеплановом приземлении самолёта появилась 29 июля. Тогда утверждалось, что к таким мерам экипаж прибег из-за пассажира, чьё самочувствие резко ухудшилось в полёте.

В Уфе экстренно сел самолет из Москвы
Узнать подробнее

Сейчас в соцсетях публикуется информация, что посадку совершили из-за приступа пилота — у мужчины якобы случился нервный срыв. В пресс-службе аэропорта им. Мустая Карима РИА Новости подтвердили, что посадка была произведена именно по причине проблем со здоровьем у члена экипажа, а не клиента авиакомпании. Спустя час после приземления самолёт вылетел по назначению — в Казахстан.

Читайте также:
Самолёт Уфа-Сочи задымился при посадкеЖителя Башкирии заковали в наручники в аэропортуУфимский самолёт потерял связь с землей
#Общество#Происшествия#Уфа#Башкортостан#Россия#Аэропорт#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Москва#Самолет#Казахстан#Инциденты#Билеты#Астана#Полет
Подпишитесь
Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024
Сегодня, 05:46
Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
Сегодня, 08:46
Паводок в Башкирии — последние новости
Сегодня, 06:30
«Башнефть» открыла новое месторождение в Башкортостане — Губеевское
Сегодня, 04:22
Коррупционное кафе пытались продать в Уфе
Сегодня, 04:19