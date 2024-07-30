Из-за нервного срыва пилота в Уфе срочно посадили самолет

Сейчас в соцсетях публикуется информация, что посадку совершили из-за приступа пилота — у мужчины якобы случился нервный срыв. В пресс-службе аэропорта им. Мустая Карима РИА Новости подтвердили, что посадка была произведена именно по причине проблем со здоровьем у члена экипажа, а не клиента авиакомпании. Спустя час после приземления самолёт вылетел по назначению — в Казахстан.