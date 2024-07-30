Гнев небес обрушится на Уфу

Согласно прогнозу погоды в Уфе, с вечера 30 июля до вечера 31 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Горожанам стоит приготовиться к кратковременным дождям, местами возможны и грозы. Ветер юго-западный и южный будет дуть со скоростью 8-13 м/с, а при грозе порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +15…+17°С, а днем температура поднимется до +22… +24°С.