Гнев небес обрушится на Уфу

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 19:09
Updated Сегодня, 19:09
Согласно прогнозу погоды в Уфе, с вечера 30 июля до вечера 31 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Горожанам стоит приготовиться к кратковременным дождям, местами возможны и грозы. Ветер юго-западный и южный будет дуть со скоростью 8-13 м/с, а при грозе порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +15…+17°С, а днем температура поднимется до +22… +24°С.
Не стоит забывать о мерах предосторожности во время грозы. Находиться рядом с водоемами и металлическими объектами крайне опасно. Также в ветреную погоду следует избегать близости к деревьям, рекламным щитам и другим хрупким конструкциям, напоминают специалисты.
Напомним, что по состоянию на вечер 30 июля подтоплено 12 придомовых территорий, 5 участков автомобильных дорог и 3 моста. Особенно тревожная обстановка наблюдается на северо-востоке Башкирии, где реки Ай и Юрюзань вышли из берегов из-за активного притока воды с территории Челябинской области.