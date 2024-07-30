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Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 19:09

Updated Сегодня, 19:09

Гнев небес обрушится на Уфу

Гнев небес обрушится на Уфу

30 июля 2024, 15:32
Фото: 1MI
В столице Башкортостана ожидаются кратковременные дожди и грозы, что может создать определенные неудобства для горожан, сообщает БашУГМС.

Согласно прогнозу погоды в Уфе, с вечера 30 июля до вечера 31 июля ожидается облачная погода с прояснениями. Горожанам стоит приготовиться к кратковременным дождям, местами возможны и грозы. Ветер юго-западный и южный будет дуть со скоростью 8-13 м/с, а при грозе порывы могут достигать 18 м/с. Температура воздуха в ночное время составит +15…+17°С, а днем температура поднимется до +22… +24°С.

Не стоит забывать о мерах предосторожности во время грозы. Находиться рядом с водоемами и металлическими объектами крайне опасно. Также в ветреную погоду следует избегать близости к деревьям, рекламным щитам и другим хрупким конструкциям, напоминают специалисты.

Напомним, что по состоянию на вечер 30 июля подтоплено 12 придомовых территорий, 5 участков автомобильных дорог и 3 моста. Особенно тревожная обстановка наблюдается на северо-востоке Башкирии, где реки Ай и Юрюзань вышли из берегов из-за активного притока воды с территории Челябинской области.

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