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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

ГК «Жилой Квартал» объявила старт продаж новой очереди в «Михайловка Green 2»

ГК «Жилой Квартал» объявила старт продаж новой очереди в «Михайловка Green 2»

30 июля 2024, 12:08
Фото: ГК «Жилой квартал»
Реклама. ГК «Жилой квартал», ИП Хазиахметова Л.З. . erid: LjN8KMXnE
Ищете экологически чистое место для жизни и отдыха, но рядом с городом? Стартовали продажи новой очереди строительства в коттеджном поселке «Михайловка Green 2», который находится у реликтового леса и всего в 20 минутах от Уфы.

Знакомьтесь: ваше новое место для жизни и отдыха

Коттеджный поселок «Михайловка Green 2» — это комплекс домов в едином архитектурном стиле, который находится в удивительном экологически чистом районе. Здесь свежий воздух и то самое спокойствие, которого всем так не хватает в городе. Прямо за территорией коттеджного посёлка начинается настоящий лесной массив, где вы сможете гулять с семьёй, наслаждаясь яркими красками природы и умиротворяющей тишиной загородной жизни. А в особо жаркие летние дни, вы сможете отдохнуть на песчаном пляже или добраться до озера Ольховое, где можно не только искупаться, но и порыбачить.

Локация, удобная для всех жителей

«Михайловка Green 2» подходит для круглогодичного проживания: собственная управляющая компания поддерживает чистоту и порядок на территории посёлка и работоспособность коммуникаций. Скоростной интернет позволяет работать удаленно с живописным видом за окном, а совсем рядом находится современная школа и детский сад. На территории соседнего ЖК «Михайловка Green Place» работают магазины, пункты выдачи интернет заказов, кафе, медицинский центр, салоны красоты, спортивный клуб и многое другое.

20 минут до города

Здесь отличная транспортная доступность, всего 20 минут на автомобиле по широкой дороге, и вы в городе, а для тех, кто пользуется общественным транспортом рядом с КПП есть остановки.

Дома от 82,61 кв. м до 208,93 кв. м 

В продаже комфортабельные дома от 82,61 кв. м. до 208,93 кв. м. Наш опыт и постоянная обратная связь от жителей помогли выбрать для вас по-настоящему комфортные и красивые проекты, которые возводятся из керамического кирпича. Это прочный и огнестойкий материал, который зарекомендовал свою надёжность. Из него получается комфортное жильё, в котором тихо, тепло зимой и прохладно летом.

Просторный участок для вашего отдыха

К вашему дому будет прилегать просторный участок от 8 до 14 соток, на котором можно обустроить зону для барбекю, поставить бассейн, уличную мебель или шезлонги для принятия солнечных ванн. Также есть возможность выбора участка прямо у леса — за вашими окнами будет живописный пейзаж нетронутой природы.

Гарантия до 5 лет

ГК «Жилой Квартал» компания с 22-летним опытом работы и для нас очень важна репутация, поэтому каждый этап строительства строго регламентирован и проходит проверку сотрудников технадзора, плюс наши клиенты получают гарантию до 3 лет на инженерное оборудование и до 5 лет от застройщика на конструктив.

Выгодные способы покупки

На дома в коттеджном посёлке «Михайловка Greenдействуют гибкие условия оплаты от застройщика и «Сельская ипотека» от 3% годовых. Подать заявку вы можете на сайте gkufa.ru и в офисе застройщика, а ипотечный менеджер поможет правильно заполнить анкету и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение. Если же вам для покупки дома необходимо продать свою старую квартиру вы можете воспользоваться услугой Трейд-ин.

Коттеджный поселок «Михайловка Green 2» — благоустроенный загородный комплекс, в котором вы почувствуете настоящее природное спокойствие и комфорт в доме. На сегодняшний день коттеджный посёлок находится на завершающей стадии реализации. Обустроены дороги и освещение, разбит парк с озером, установлены детские комплексы. Успейте приобрести свой коттедж по выгодной цене.

Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.

Проектная декларация на сайте наш. дом.рф

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
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