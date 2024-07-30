ГК «Жилой Квартал» объявила старт продаж новой очереди в «Михайловка Green 2»

Коттеджный поселок «Михайловка Green 2» — это комплекс домов в едином архитектурном стиле, который находится в удивительном экологически чистом районе. Здесь свежий воздух и то самое спокойствие, которого всем так не хватает в городе. Прямо за территорией коттеджного посёлка начинается настоящий лесной массив, где вы сможете гулять с семьёй, наслаждаясь яркими красками природы и умиротворяющей тишиной загородной жизни. А в особо жаркие летние дни, вы сможете отдохнуть на песчаном пляже или добраться до озера Ольховое, где можно не только искупаться, но и порыбачить.