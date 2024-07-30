ГК «Жилой Квартал» объявила старт продаж новой очереди в «Михайловка Green 2»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Знакомьтесь: ваше новое место для жизни и отдыха
Коттеджный поселок «Михайловка Green 2» — это комплекс домов в едином архитектурном стиле, который находится в удивительном экологически чистом районе. Здесь свежий воздух и то самое спокойствие, которого всем так не хватает в городе. Прямо за территорией коттеджного посёлка начинается настоящий лесной массив, где вы сможете гулять с семьёй, наслаждаясь яркими красками природы и умиротворяющей тишиной загородной жизни. А в особо жаркие летние дни, вы сможете отдохнуть на песчаном пляже или добраться до озера Ольховое, где можно не только искупаться, но и порыбачить.
Локация, удобная для всех жителей
«Михайловка Green 2» подходит для круглогодичного проживания: собственная управляющая компания поддерживает чистоту и порядок на территории посёлка и работоспособность коммуникаций. Скоростной интернет позволяет работать удаленно с живописным видом за окном, а совсем рядом находится современная школа и детский сад. На территории соседнего ЖК «Михайловка Green Place» работают магазины, пункты выдачи интернет заказов, кафе, медицинский центр, салоны красоты, спортивный клуб и многое другое.
20 минут до города
Здесь отличная транспортная доступность, всего 20 минут на автомобиле по широкой дороге, и вы в городе, а для тех, кто пользуется общественным транспортом рядом с КПП есть остановки.
Дома от 82,61 кв. м до 208,93 кв. м
В продаже комфортабельные дома от 82,61 кв. м. до 208,93 кв. м. Наш опыт и постоянная обратная связь от жителей помогли выбрать для вас по-настоящему комфортные и красивые проекты, которые возводятся из керамического кирпича. Это прочный и огнестойкий материал, который зарекомендовал свою надёжность. Из него получается комфортное жильё, в котором тихо, тепло зимой и прохладно летом.
Просторный участок для вашего отдыха
К вашему дому будет прилегать просторный участок от 8 до 14 соток, на котором можно обустроить зону для барбекю, поставить бассейн, уличную мебель или шезлонги для принятия солнечных ванн. Также есть возможность выбора участка прямо у леса — за вашими окнами будет живописный пейзаж нетронутой природы.
Гарантия до 5 лет
ГК «Жилой Квартал» компания с 22-летним опытом работы и для нас очень важна репутация, поэтому каждый этап строительства строго регламентирован и проходит проверку сотрудников технадзора, плюс наши клиенты получают гарантию до 3 лет на инженерное оборудование и до 5 лет от застройщика на конструктив.
Выгодные способы покупки
На дома в коттеджном посёлке «Михайловка Green 2» действуют гибкие условия оплаты от застройщика и «Сельская ипотека» от 3% годовых. Подать заявку вы можете на сайте gkufa.ru и в офисе застройщика, а ипотечный менеджер поможет правильно заполнить анкету и собрать пакет необходимых документов, что увеличит ваши шансы на одобрение. Если же вам для покупки дома необходимо продать свою старую квартиру вы можете воспользоваться услугой Трейд-ин.
Коттеджный поселок «Михайловка Green 2» — благоустроенный загородный комплекс, в котором вы почувствуете настоящее природное спокойствие и комфорт в доме. На сегодняшний день коттеджный посёлок находится на завершающей стадии реализации. Обустроены дороги и освещение, разбит парк с озером, установлены детские комплексы. Успейте приобрести свой коттедж по выгодной цене.
Адреса офисов продаж: г. Уфа, ул. З. Биишева, 13 и ЖК «Михайловка Green», ул. Дубравная, 1/1 а. Задать интересующие вас вопросы вы можете по телефону 8 (347) 22-50-276.
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