mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:22

Published Сегодня, 04:22

Modified Сегодня, 04:24

Updated Сегодня, 04:24

«Башнефть» открыла новое месторождение в Башкортостане — Губеевское

«Башнефть» открыла новое месторождение в Башкортостане — Губеевское

30 июля 2024, 04:22
Фото: Башнефть
«Башнефть» открыла новое месторождение в Республике Башкортостан. Извлекаемые запасы Губеевского месторождения оцениваются в 423 тыс. тонн нефти и 6 млн кубометров растворенного газа.

Месторождение находится на территории Туймазинского района РБ в пределах Губеевского и Серафимовского лицензионных участков. Новые залежи открыты благодаря эффективному взаимодействию геологов АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» со специалистами «РН-БашНИПИнефть». Учитывая степень разведанности территорий республики, нахождение нового месторождения говорит о высокой результативности геологоразведочных работ башкирских нефтяников.

Ежегодно «Башнефть» обеспечивает полное восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Всего за последние 5 лет компания увеличила начальные извлекаемые запасы нефти и газа промышленной категории на более чем 170 млн тонн нефтяного эквивалента, в том числе 24,4 млн тонн — за 2023 год (коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%).

С 2019 по 2023 год специалисты «Башнефти», входящей в состав «Роснефти», открыли 7 новых нефтяных месторождений и 298 дополнительных залежей нефти на уже разрабатываемых участках.

#Андрей Королев#Общество#Новости#Башкортостан
Подпишитесь
Цены, грязь и паразиты: стоит ли ехать в Уфу в 2024
Сегодня, 05:46
Все льготы для семей участников СВО в Башкирии
Сегодня, 08:46
Паводок в Башкирии — последние новости
Сегодня, 06:30
Из-за нервного срыва пилота в Уфе срочно посадили самолет
Сегодня, 08:26
Коррупционное кафе пытались продать в Уфе
Сегодня, 04:19