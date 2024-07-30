«Башнефть» открыла новое месторождение в Башкортостане — Губеевское

Posted Сегодня, 04:22
Published Сегодня, 04:22
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Updated Сегодня, 04:24
Месторождение находится на территории Туймазинского района РБ в пределах Губеевского и Серафимовского лицензионных участков. Новые залежи открыты благодаря эффективному взаимодействию геологов АНК «Башнефть» и ООО «Башнефть-Добыча» со специалистами «РН-БашНИПИнефть». Учитывая степень разведанности территорий республики, нахождение нового месторождения говорит о высокой результативности геологоразведочных работ башкирских нефтяников.
Ежегодно «Башнефть» обеспечивает полное восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Всего за последние 5 лет компания увеличила начальные извлекаемые запасы нефти и газа промышленной категории на более чем 170 млн тонн нефтяного эквивалента, в том числе 24,4 млн тонн — за 2023 год (коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%).
С 2019 по 2023 год специалисты «Башнефти», входящей в состав «Роснефти», открыли 7 новых нефтяных месторождений и 298 дополнительных залежей нефти на уже разрабатываемых участках.