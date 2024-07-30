«Башнефть» открыла новое месторождение в Башкортостане — Губеевское

Ежегодно «Башнефть» обеспечивает полное восполнение добычи жидких углеводородов за счет прироста запасов. Всего за последние 5 лет компания увеличила начальные извлекаемые запасы нефти и газа промышленной категории на более чем 170 млн тонн нефтяного эквивалента, в том числе 24,4 млн тонн — за 2023 год (коэффициент восполнения добычи запасами составил 135%).