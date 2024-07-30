mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 30 июля, 06:44

Published 30 июля, 06:44

Modified 30 июля, 07:20

Updated 30 июля, 07:20

Башкирского политолога Галлямова* заочно приговорили к колонии

30 июля 2024, 06:44
Бывший коллега Хабирова и автор речей Путина больше года находится в розыске, сообщает следствие.

Суд в Москве вынес приговор Аббасу Галлямову (* — внесён в список «иноагентов»), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика. Общественный деятель проходит по делу о «фейках про армию».

Согласно решению суда, политолог получил восемь лет лишения свободы. Самого обвиняемого на заседании не было.

Политолог и иноагент Аббас Галямов* заочно арестован за фейки об армии
Узнать подробнее

Напомним, Галлямов* после начала российской спецоперации стал резко критиковать действия властей и вскоре покинул страну. В биографии политолога — работа спичрайтером тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, а также должность в Общественной палате Красногорска, когда городом руководил Радий Хабиров. На протяжении долгого времени Галлямов* был экспертом Mkset. Ранее редакция подробно рассказывала его биографию.

Известный националист, рэпер из Зелёнки: рассказываем об иноагентах из Башкирии
Узнать подробнее
Читайте также:
Украина предъявила обвинения властям БашкирииЖитель Башкирии собрался вступать в ВСУДиверсанту из Башкирии дали 15 лет за сожжённую «будку»
#Политика#Общество#Уфа#Уголовное дело#Суд#Башкортостан#Россия#Приговор#Новости Башкирии#Новости Уфы#Спецоперация#СВО#Фейки
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика