Башкирского политолога Галлямова* заочно приговорили к колонии

Напомним, Галлямов* после начала российской спецоперации стал резко критиковать действия властей и вскоре покинул страну. В биографии политолога — работа спичрайтером тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, а также должность в Общественной палате Красногорска, когда городом руководил Радий Хабиров. На протяжении долгого времени Галлямов* был экспертом Mkset. Ранее редакция подробно рассказывала его биографию.