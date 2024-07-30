Башкирского политолога Галлямова* заочно приговорили к колонии

Posted 30 июля, 06:44
Published 30 июля, 06:44
Modified 30 июля, 07:20
Updated 30 июля, 07:20
Суд в Москве вынес приговор Аббасу Галлямову (* — внесён в список «иноагентов»), сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката политика. Общественный деятель проходит по делу о «фейках про армию».
Согласно решению суда, политолог получил восемь лет лишения свободы. Самого обвиняемого на заседании не было.
Напомним, Галлямов* после начала российской спецоперации стал резко критиковать действия властей и вскоре покинул страну. В биографии политолога — работа спичрайтером тогдашнего премьер-министра Владимира Путина, а также должность в Общественной палате Красногорска, когда городом руководил Радий Хабиров. На протяжении долгого времени Галлямов* был экспертом Mkset. Ранее редакция подробно рассказывала его биографию.