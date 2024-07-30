Башкирия опасна для детей

Страховщики признали Башкирию одним из самых опасных для детей регионом России. Свой вывод о ранжировании субъектов по списку эксперты делали на основе показателя детского травматизма в летние каникулы. Так, Башкирия заняла вторую строчку печального рейтинга. Аналитики подсчитали, что в регионе 4,7% страховых случаев в начале летних каникул пришлись на травмы детей. Чаще всего травмы получают мальчики переходного возраста — подростки. Впрочем, дети летом редко получают травмы серьезнее, чем во время учебного года.