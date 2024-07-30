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Башкирия опасна для детей

Башкирия опасна для детей

30 июля 2024, 08:56
Фото: 1MI
Специалисты выяснили трудности переходного возраста для родителей в регионах России, сообщает пресс-служба Страхового Дома ВСК.

Страховщики признали Башкирию одним из самых опасных для детей регионом России. Свой вывод о ранжировании субъектов по списку эксперты делали на основе показателя детского травматизма в летние каникулы. Так, Башкирия заняла вторую строчку печального рейтинга. Аналитики подсчитали, что в регионе 4,7% страховых случаев в начале летних каникул пришлись на травмы детей. Чаще всего травмы получают мальчики переходного возраста — подростки. Впрочем, дети летом редко получают травмы серьезнее, чем во время учебного года.

Без учета Москвы (24% происшествий) самыми «опасными» регионами для детей стали:

  1. Удмуртия (8,8%)
  2. Башкортостан (4,7%)
  3. Кировская область (4,5%)
  4. Челябинская область (4,4%)
  5. Приморский край (4%)
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