Змея в доме: экзотический питомец или опасная ошибка?

Второй момент — это питание змей. Будучи хищниками, они питаются мышами или крысами. В природе змеи охотятся на живую добычу, и многие змееводы кормят своих питомцев живым кормом. Это может быть неприятным зрелищем для чувствительных людей. Хотя змею можно приучить к замороженному корму, но не все виды на это соглашаются.