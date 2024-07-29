Якушев: Повестку ЕР в весеннюю сессию определяла реализация послания президента

Также партия обеспечила принятие поправок в бюджет на реализацию послания главы государства. На программу «Семейная ипотека» выделено 66 миллиардов рублей, что позволит улучшить жилищные условия более 100 тысячам семей. ЕР инициировала три десятка законов для защиты прав участников СВО и членов их семей. Среди них — возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто ушел на фронт, запрет на увольнение вдов в течение года с момента гибели их мужа на фронте.