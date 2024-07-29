Якушев: Повестку ЕР в весеннюю сессию определяла реализация послания президента

Posted Сегодня, 14:43
Published Сегодня, 14:43
Modified Сегодня, 15:29
Updated Сегодня, 15:29
По его словам, приоритетами для депутатов ЕР были продолжение поддержки участников спецоперации и их семей, реализация народной программы партии и послания президента РФ Владимира Путина.
По словам Якушева, по поручению главы государства партия реализовала одно из знаковых социальных решений. Оно касается индексации пенсий работающим пенсионерам и затрагивает почти восемь миллионов человек. Врио секретаря генсовета ЕР выразил уверенность в том, что инициатива простимулирует многих взрослых людей вернуться к работе.
Другое важное изменение — это налоговая реформа и переход к прогрессивному налогообложению. Привлеченный в результате изменений бюджет направят на решение социальных проблем.
Также партия обеспечила принятие поправок в бюджет на реализацию послания главы государства. На программу «Семейная ипотека» выделено 66 миллиардов рублей, что позволит улучшить жилищные условия более 100 тысячам семей. ЕР инициировала три десятка законов для защиты прав участников СВО и членов их семей. Среди них — возможность продления срочных служебных контрактов для тех, кто ушел на фронт, запрет на увольнение вдов в течение года с момента гибели их мужа на фронте.
Еще одно приоритетное направление для ЕР в весеннюю сессию — законодательная работа по поддержке семей с детьми. Так, был усовершенствован порядок назначения ежемесячного пособия в связи с рождением ребенка, закреплено право на повышенную фиксированную выплату страховой пенсии прадедушкам и прабабушкам, если они выступают опекунами детей до 18 лет.
Помимо этого, утверждены допвыплаты классным руководителям в школах и кураторам групп в техникумах с 1 марта. Также выплаты с 1 сентября начнут получать все советники в школах.
Законодательно обеспечено расширение лекарственного обеспечения в труднодоступных населенных пунктах, продолжается работа над гарантией лекарственной безопасности, законопроектами о передвижных аптеках и разграничении медицинской услуги и медицинской помощи.
Владимир Якушев отметил, что приоритетом для ЕР в осеннюю сессию станет федеральный бюджет. Он должен работать на достижение национальных целей, поставленных президентом до 2030 года, обеспечивать выполнение социальных обязательств государства и приблизить победу в СВО, сообщает сайт партии ER.RU.