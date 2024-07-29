Водителю главы Минздрава Башкирии смягчили приговор за смертельное ДТП

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 12:43
Updated Сегодня, 12:43
Наказание Иреку Гиндуллину — бывшему водителю главы башкортостанского министерства здравоохранения — смягчили наказание за смертельное ДТП. Согласно новому решению суда, виновнику аварии предстоит пробыть за решёткой полтора года — срок проводить ему предстоит в колонии-поселении.
Как сообщал ранее Mkset, в мае суд назначил Гиндуллину два года в исправительном учреждении того же типа. При этом его адвокат напирал на то, что подзащитный выплатил компенсации семье погибших, кроме того, обвиняемый воспитывает двоих детей.
Один из потерпевших также высказал желание того, чтобы виновника аварии наказали менее строго.
Помимо лишения свободы, Гиндуллину также назначили запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года.
Напомним, трагический инцидент случился в декабре 2023 года. Виновник ДТП решил обогнать по мокрой трассе легковушку и самосвал, в результате устроил лобовое столкновение с другим автомобилем.