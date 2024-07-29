Водителю главы Минздрава Башкирии смягчили приговор за смертельное ДТП

Как сообщал ранее Mkset, в мае суд назначил Гиндуллину два года в исправительном учреждении того же типа. При этом его адвокат напирал на то, что подзащитный выплатил компенсации семье погибших, кроме того, обвиняемый воспитывает двоих детей.