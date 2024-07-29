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Водителю главы Минздрава Башкирии смягчили приговор за смертельное ДТП

Водителю главы Минздрава Башкирии смягчили приговор за смертельное ДТП

29 июля 2024, 11:40
Фото: МЧС
Авария с трагическим исходом унесла жизни двоих людей, сообщает Объединенная пресс-служба судов РБ.

Наказание Иреку Гиндуллину — бывшему водителю главы башкортостанского министерства здравоохранения — смягчили наказание за смертельное ДТП. Согласно новому решению суда, виновнику аварии предстоит пробыть за решёткой полтора года — срок проводить ему предстоит в колонии-поселении.

Как сообщал ранее Mkset, в мае суд назначил Гиндуллину два года в исправительном учреждении того же типа. При этом его адвокат напирал на то, что подзащитный выплатил компенсации семье погибших, кроме того, обвиняемый воспитывает двоих детей.

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Один из потерпевших также высказал желание того, чтобы виновника аварии наказали менее строго.

Помимо лишения свободы, Гиндуллину также назначили запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на два года.

Напомним, трагический инцидент случился в декабре 2023 года. Виновник ДТП решил обогнать по мокрой трассе легковушку и самосвал, в результате устроил лобовое столкновение с другим автомобилем.

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