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Вода в Башкирии поднялась почти на метр

Вода в Башкирии поднялась почти на метр

29 июля 2024, 11:10
Фото: Госкомитет РБ по ЧС
Спасатели предоставили данные о прохождении дождевого паводка по состоянию на 16:00 понедельника, 29 июля, сообщает Госкомитет РБ по ЧС.

Почти на метр вырос уровень воды в реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района. За понедельник, 29 июля, вода в реке поднялась на 95 см. На 63 см поднялся уровень воды в реке Белой в селе Бугульчан Куюргазинского района. На 15 см за сутки вырос уровень воды в реке Белой в селе Ломовка Белорецкого района. Мониторинг ситуации с летним дождем паводком в регионе продолжается. Сильные ливни начались в Башкирии 26 июля. Ситуацию с паводком обсудили на совещании в Правительстве Республики Башкортостан. Уже известно, что не все разрушения удастся ликвидировать комплексно оперативно.

На понедельник, 29 июля, самая тревожная ситуация — в селе Мулдашево Учалинского района. Здесь от «большой земли» оказались отрезаны люди. Воду и продукты питания жителям села доставляют сотрудники спасательных служб Башкирии. Спасателям приходится использовать резиновые лодки и строить временные переправы, чтобы помочь людям. Свою работу они показали на видео. Так, спасатели перекинули несколько стволов деревьев через разрушенный мост, чтобы перенести по нему флягу питьевой воды. До разрушенной переправы спасателям пришлось пробираться на «ЗИЛе».

Видео: МЧС РБ
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