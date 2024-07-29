Вода в Башкирии поднялась почти на метр

Почти на метр вырос уровень воды в реке Ай в селе Большеустьикинское Мечетлинского района. За понедельник, 29 июля, вода в реке поднялась на 95 см. На 63 см поднялся уровень воды в реке Белой в селе Бугульчан Куюргазинского района. На 15 см за сутки вырос уровень воды в реке Белой в селе Ломовка Белорецкого района. Мониторинг ситуации с летним дождем паводком в регионе продолжается. Сильные ливни начались в Башкирии 26 июля. Ситуацию с паводком обсудили на совещании в Правительстве Республики Башкортостан. Уже известно, что не все разрушения удастся ликвидировать комплексно оперативно.