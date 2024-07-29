В Уфе встали трамваи

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
В Уфе приостановлено движение трамваев, выполняющих маршруты №5, №10 и №18. Как пояснили в городском управлении, причиной тому стали с кабелем, питавшим контактную сеть. В результате кабель вышел из строя утром в понедельник, 29 июля.
Специалисты занимаются решением проблемы. В частности, сейчас идет поиск поврежденного участка, в дальнейшем на нем проведут ремонтно-восстановительные работы, по окончании которых движение возобновится.
Напомним, ранее в Уфе по неустановленной причине трамвай сошел с рельсов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.