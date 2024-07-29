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Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:41

Updated Сегодня, 12:41

В Уфе встали трамваи

В Уфе встали трамваи

29 июля 2024, 12:29
Фото: 1MI
Причину, по который электротранспорт временно перестанет ходить по башкирской столице, назвали в пресс-службе Управления транспорта и связи Уфы.

В Уфе приостановлено движение трамваев, выполняющих маршруты №5, №10 и №18. Как пояснили в городском управлении, причиной тому стали с кабелем, питавшим контактную сеть. В результате кабель вышел из строя утром в понедельник, 29 июля.

Специалисты занимаются решением проблемы. В частности, сейчас идет поиск поврежденного участка, в дальнейшем на нем проведут ремонтно-восстановительные работы, по окончании которых движение возобновится.

Напомним, ранее в Уфе по неустановленной причине трамвай сошел с рельсов. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

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