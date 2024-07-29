В Башкирии обновят почти 400 школ

Глава Башкирии Радий Хабиров в рамках подготовки к новому учебному году 2024/25 рассказал в своём Telegram-канале о планах на ремонт школ региона. Региональные власти рассчитывают за счет федеральных программ в ближайшее время отремонтировать 360 школ в Башкирии. По данным на 29 июля 2024 года ремонт идет в 31 учебном учреждении региона. В День знаний в Башкирии планируют открыть 25 обновленных школ.