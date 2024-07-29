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Posted 29 июля, 09:05

Published 29 июля, 09:05

Modified 29 июля, 09:07

Updated 29 июля, 09:07

В Башкирии обновят почти 400 школ

В Башкирии обновят почти 400 школ

29 июля 2024, 09:05
Фото: 1MI.
Сюжет
Радий Хабиров
В День знаний в 2025 году откроют 25 свежеотремонтированных образовательных учреждений, сообщил глава администрации Башкортостана Радий Хабиров.

Глава Башкирии Радий Хабиров в рамках подготовки к новому учебному году 2024/25 рассказал в своём Telegram-канале о планах на ремонт школ региона. Региональные власти рассчитывают за счет федеральных программ в ближайшее время отремонтировать 360 школ в Башкирии. По данным на 29 июля 2024 года ремонт идет в 31 учебном учреждении региона. В День знаний в Башкирии планируют открыть 25 обновленных школ.

Напомним, ранее глава Следкома России Александр Бастрыкин потребовал от своих коллег в Башкирии расследовать скандал со школой-долгостроем в Уфе. Жильцы нового ЖК третий год получают лишь обещания вместо учреждения образования. За это время застройщик успел разориться.

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