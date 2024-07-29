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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:08

Updated Сегодня, 17:08

В Башкирии на женщину с неба свалился мужчина

В Башкирии на женщину с неба свалился мужчина

29 июля 2024, 17:02
Фото: МЧС России
На горе Торатау в Ишимбайском районе Башкортостана во время экстремальной прогулки на туристку свалился парапланерист, сообщает МЧС России.

Инцидент произошел во время полета мужчины на параплане. По неизвестным причинам он совершил жесткую посадку прямо на девушку, которая в этот момент находилась на склоне горы. В результате падения девушка получила травмы и не могла передвигаться самостоятельно.

Как известно, на помощь пострадавшей оперативно прибыли сотрудники МЧС России и добровольцы. Они на носилках транспортировали девушку до кареты скорой помощи, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована. Сам парапланерист получил незначительные ушибы, но отделался без серьезных травм.

Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при занятиях экстремальными видами спорта.

 — Необходимо выбирать сертифицированные площадки для полетов, пользоваться исправным снаряжением и следовать рекомендациям опытных инструкторов, — напоминают в ведомстве.
Видео: МЧС России
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