В Башкирии на женщину с неба свалился мужчина

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:08
Updated Сегодня, 17:08
Инцидент произошел во время полета мужчины на параплане. По неизвестным причинам он совершил жесткую посадку прямо на девушку, которая в этот момент находилась на склоне горы. В результате падения девушка получила травмы и не могла передвигаться самостоятельно.
Как известно, на помощь пострадавшей оперативно прибыли сотрудники МЧС России и добровольцы. Они на носилках транспортировали девушку до кареты скорой помощи, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. Пострадавшая госпитализирована. Сам парапланерист получил незначительные ушибы, но отделался без серьезных травм.
Сотрудники МЧС России напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при занятиях экстремальными видами спорта.
— Необходимо выбирать сертифицированные площадки для полетов, пользоваться исправным снаряжением и следовать рекомендациям опытных инструкторов, — напоминают в ведомстве.