В Башкирии 632 человека остаются носителями COVID-19

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Несмотря на появление новых случаев, ситуация с COVID-19 в регионе остается стабильной. В настоящее время 117 пациентов проходят лечение в стационарах, 515 человек получают помощь амбулаторно. Для лечения ковида развернуто 140 коек, 30% из которых остаются свободными. Коэффициент распространения вируса на сегодняшний день составляет 0,81.
С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 413 015 случаев заболевания, из которых 406 200 человек выздоровели. Активными носителями вируса остаются 632 человека.
Министерство здравоохранения республики напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики, таких как регулярное мытье рук и поддержание социальной дистанции. Кроме того, власти продолжают мониторинг ситуации в регионе, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения.