В Башкирии 632 человека остаются носителями COVID-19

Несмотря на появление новых случаев, ситуация с COVID-19 в регионе остается стабильной. В настоящее время 117 пациентов проходят лечение в стационарах, 515 человек получают помощь амбулаторно. Для лечения ковида развернуто 140 коек, 30% из которых остаются свободными. Коэффициент распространения вируса на сегодняшний день составляет 0,81.