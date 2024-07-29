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Published Сегодня, 13:33

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Updated Сегодня, 13:35

В Башкирии 632 человека остаются носителями COVID-19

В Башкирии 632 человека остаются носителями COVID-19

29 июля 2024, 13:33
Фото: 1MI
В Башкирии выявлено 15 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает заместитель министра здравоохранения Республики Гульнара Зиннурова.

Несмотря на появление новых случаев, ситуация с COVID-19 в регионе остается стабильной. В настоящее время 117 пациентов проходят лечение в стационарах, 515 человек получают помощь амбулаторно. Для лечения ковида развернуто 140 коек, 30% из которых остаются свободными. Коэффициент распространения вируса на сегодняшний день составляет 0,81.

С начала пандемии в Башкирии зарегистрировано 413 015 случаев заболевания, из которых 406 200 человек выздоровели. Активными носителями вируса остаются 632 человека.

Министерство здравоохранения республики напоминает о необходимости соблюдения мер профилактики, таких как регулярное мытье рук и поддержание социальной дистанции. Кроме того, власти продолжают мониторинг ситуации в регионе, чтобы оперативно реагировать на возможные изменения.

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